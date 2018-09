Mara Venier choc: la trasformazione della conduttrice impressiona i fan

Ci siamo: il 16 settembre torna Domenica In. Ma soprattutto il 16 settembre torna Mara Venier a Domenica In. La conduttrice veneta, dopo una parentesi a Mediaset, torna alla Rai. E ci torna in forma smagliante. È sempre stata una donna bellissima, Mara, ma ultimamente è cambiata. È dimagrita 8 chili ed è una bomba. Ma come ha fatto a dimagrire così tanto? Che dieta ha seguito? È la conduttrice in persona ad aver svelato a Gente il suo “segreto”. Un cambiamento iniziato “più per una questione di salute che solo per bellezza”. La Venier, che ha 67 anni portati benissimo, ha avuto un problema di salute che l’ha spinta a perdere peso: “Ho perso 8 chili e mi sento bene! Ero andata dal mio cardiologo, il professor Rebuzzi, per un forte dolore al petto. Dopo tutti gli accertamenti, che per fortuna non hanno evidenziato nulla, mi ha consigliato di fare una visita dal professor Miggiano, nutrizionista del Gemelli di Roma. Dovevo alleggerirmi un po’ e lui, oltre a farmi seguire un regime alimentare, mi ha insegnato a mangiare sano, vario, senza privarmi di tutto”. Continua a leggere dopo la foto

Certo, se pensiamo che la Venier ha 67 anni, c’è da svenire. Vi rendete conto quanto sembri più giovane? Pazzesco. Ma torniamo alla sua dieta. Come è dimagrita? Beh, senza nessuna dieta drastica e con un po’ di sana attività fisica (che fa bene anche a chi non ha chili da perdere). “Ho eliminato vino, dolci, ma mangio i carboidrati, sebbene misurati, e mi concedo anche qualche sorbetto”, ha spiegato. E ha aggiunto quanto le sia stata d’aiuto l’attività fisica. Continua a leggere dopo la foto

“Fondamentale, però, è cercare di muoversi. In vacanza, a Casa de campo, in Repubblica Dominicana, mio marito Nicola andava a giocare a golf, io camminavo almeno 50 minuti. Ora, a Roma, ritornerò in palestra seguita da un personal trainer”, ha detto a Gente. Nell’ambito dell’intervista la Venier ha anche parlato di cosa pensa della chirurgia estetica: “Sono abbastanza contraria, più che altro credo che a 60 anni non puoi cercare di dimostrarne 40: diventi patetica”. Continua a leggere dopo la foto

E ha confessato: “Qualche mese fa, però, volevo fare la blefaroplastica (procedura per la correzione delle palpebre, al fine di rimuovere le borse adipose o attenuare le rughe). Avevo chiamato un chirurgo, avevo preso l’appuntamento, ma ho annullato tutto, tale e tanta era la paura”. Ora, con un fisico da urlo e piena di energia, la Venier si prepara alla sfida con la D’Urso: la Venier, forse per scaramanzia, si è già detta certa della vittoria dell'amica Barbara D’Urso. Ma tutto può succedere… Anche perché, dopo i primi giorni di programmazione di Pomeriggio 5, la D’Urso ha perso clamorosamente la sfida contro La vita in diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

“Meschina e sleale…”. Mara Venier è una furia, a pochi giorni dall’inizio di Domenica In. Con chi ce l’ha

fbq('track', 'Gossip');