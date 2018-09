“Pazzesca a 54 anni”. Alla faccia! Ricordate Afef? Ecco com’è oggi: beccata ‘in libertà’

La ricordiamo per i suoi splendidi e sinuosi ricci, il suo sorriso perfetto e gli occhi color nocciola: nella sua carriera è stata anche attrice per una delle nostre fiction preferite, il Commissario Montalbano, precisamente nella puntata del 1999 “Il ladro di merendine della serie”. Da allora è stata perlopiù showgirl, presentatrice e valletta, fino circa al 2008, quando ha deciso di abbandonare tutto. Una scelta difficile ma essenziale per la modella. In una lunga intervista a "Grazia", Afef ha spiegato di essersi allontanata per proteggere il marito: "Ho deciso tantissimi anni fa di smettere di fare televisione, volevo mettermi tranquilla e pensare ad altro". E poi, "ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo. La gente mi riconosceva e mi fermava per strada chiedendomi anche di lui. Spesso polemizzando". (Continua a leggere dopo la foto)



"Non ne potevo più - aveva detto l'ormai ex modella tunisina -. Avevo bisogno di stare un passo indietro. Ho detto basta, ho scelto di avere forza e di dare forza a Marco che subiva tante ingiustizie". In questi dieci anni di lontananza, non sono mancate le richieste da parte della televisione: "Hanno provato ad intervistarmi in questi anni ma non ho accettato. Perché sapevo che qualunque cosa avessi detto sarebbe stata usata contro di me. Sono molto dolce ma anche molto diretta, e dal carattere forte". Ma che fine ha fatto?

Afef ha 54 anni (ne compirà 55 il 3 novembre) ma il suo corpo ne dimostra trenta di meno. A sorprenderla, ora, ci hanno pensato i paparazzi di Oggi, che la hanno immortalata in Sardegna insieme al marito, l'imprenditore Marco Tronchetti Provera. E le foto parlando da sole: è un vero schianto anche adesso che ha passato gli anta da un po'. Sbarcata dal 33 metri a vela Kauris III verso l’ora di pranzo, Afef in compagnia del marito e di un fido marinaio è approdata in gommone a Cala di Volpe, in Costa Smeralda e si è goduta il sole e il mare della Sardegna in tutto relax.

Afef, un volto amato - La televisione italiana ne ha apprezzato il talento alla conduzione, le idee anti-razziste e l’attività nel sociale che la contraddistingue. È ambasciatrice per la Pace della Croce Rossa, sostiene il Telefono Azzurro, fa parte dell’associazione ''Enfants en danger'' e da molti anni si batte contro i pregiudizi verso il mondo arabo, specie verso la sua amata Tunisia.

