Un curriculum di tutto rispetto, una carriera di successo è un compagno famoso. Myrta Merlino nasce in una famiglia di intellettuali e fin da giovane mostra un grande interesse per la lettura è il giornalismo. La bionda e giornalista de La7 si laurea in Scienze politiche con lode e inizia a lavorare nel mondo della comunicazione. Nel suo curriculum spiccano un ruolo nel Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario e l’esperienza nel quotidiano partenopeo Il mattino. L’amore per la carta stampata non si spegne, ma la giornalista approda in televisione. Anche qui si occupa di economia.

Ricopre ruoli importanti in programmi come Mixe di Gianni Minoli, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno. Nel 2009 passa dalla Rai a La7, prima con Effetto Domino poi con L’aria che Tira che conduce tutt’oggi con successo. Durante il suo esordio a La7 ricordiamo un episodio non piacevole. Nel 2005 fa infuriare l’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti (che lascia lo studio inveendo contro la giornalista gridando: “Me la pagherà”) con una serie di domande scomode. (Continua a leggere dopo la foto)



Circa dieci anni prima, era il 1997, la giornalista era stata protagonista di un altro spiacevole episodio. In occasione de World Economic Forum di Davos, la giornalista doveva intervistare l’allora ministro francese delle Finanze Dominique Strauss-Kahn. Che però si presentò in vestaglia e provò a baciarla prendendosi un meritato ceffone. In seguito, nel 2011, Il ministro venne travolto da uno scandalo sessuale. Myrta è nata a Napoli il 3 maggio del 1968 sotto il segno zodiacale del Toro. È figlia di un docente universitario e di Annamaria Pechino, direttrice dell’istituto italiano di cultura a Pechino, in Cina ed esperta di civiltà cinese (la donna è morta nell’estate del 2017).

Nel corso degli anni ha intervistato i principali attori internazionali della vita politica ed economica. Tra i quali Carlo Azeglio Ciampi, Jacques Delors, Silvio Berlusconi, Massimo D'Alema, Gianfranco Fini, Romano Prodi, Yves-Thibault de Silguy, Karel Van Miert, Jeremy Rifkin, Hans Tietmeyer, Jean-Paul Fitoussi, Gordon Brown, Jean-Claude Trichet, Larry Summers, Franco Modigliani, Bill Gates.

È stata la compagna di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri. La giornalista è legata sentimentalmente all’ex calciatore Marco Tardelli (classe 1954), simbolo dell’Italia vittoriosa ai Mondiali di Spagna del 1982.

