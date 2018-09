Ahhh, beccata! Ilary Blasi al centro estetico. C’è la foto: vedete la novità?

Ilary Blasi, tutto è quasi pronto per la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 e a poche settimane la rivista Spy rivela il cast definitivo. A occupare la Casa di Cinecittà, a partire dal prossimo 24 settembre, scopriamo così che tra i concorrenti emergono i nomi dell'attore Walter Nudo, del cantante Ivan Cattaneo, dell'ex tronista ed ex naufrago Francesco Monte, della showgirl Lisa Fusco,delle sorelle del duo Le Donatella, dell'attrice Eleonora Giorgi e del campione olimpico Fabio Basile. Poi i nomi meno quotati, tra cui spiccano gli attori Enrico Silvestrin e Jane Alexander, il comico Maurizio Battista, Elia Fongaro, lo chef de La prova del cuoco Andrea Mainardi, la conduttrice Benedetta Mazza, Stefano Sala (ex fidanzato di Dayane Mello), Martina Hamdy delle previsioni meteo del Tg5 e la modella Giulia Salemi. Insomma, è quasi tutto pronto per il debutto dell'edizione numero 3 che vedrà ancora la padrona di casa, Ilary, affiancata da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista in studio. (Continua dopo la foto)



A proposito della signora Totti e dei preparativi in vista dei nuovi impegni lavorativi, da una pagina fan di Instagram – Ilary Blasi fanpage – apprendiamo che tornata dalle vacanze estive, la conduttrice ha fatto un salto al centro estetico. Come riporta il sito Sologossip, infatti, sul social è apparsa una foto che ritrae Ilary insieme ad Annamaria Finelli, che è soprannominata 'la regina delle sopracciglia'. E in effetti, a guardare bene lo scatto, ecco Ilary che sfoggia delle arcate appena sistemate.

La foto, che in poche ore ha collezionato oltre mille like, è stata letteralmente presa d'assalto dai fan. Tra i commenti c'è chi si complimenta con la diretta interessata e chi, invece, la invita a rivedere questo suo look. “Ilary ma sei sicura??? L ultima volta al gf vip erano orrende ste sopracciglia ma veramente ti cambiano l'immagine del tuo meraviglioso viso”, scrive qualcuno. Insomma, per l'utente in questione quelle 'nuove' sopracciglia non sarebbero adatte al viso della conduttrice.





I messaggi lasciati sotto allo scatto sono equamente divisi tra apprezzamenti e critiche. Sulle sopracciglia, intendiamoci. La bellezza di Ilary non è proprio messa in discussione. Anche se, a dirla tutta, c'è qualcuno che fa leva sui presunti ritocchini a cui la moglie di Francesco Totti avrebbe ceduto negli anni: “Eri più carina prima”, si legge, mentre un'altra utente sostiene di vederla “gonfiata”.

