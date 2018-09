“Me la dai?”. Barbara D’Urso, choc a Pomeriggio 5: pubblico impietrito

Ricominciati i programmi televisivi dopo la pausa estiva, ricominciano anche le polemiche. A pomeriggio 5, giovedì 6 settembre, si parlava di molestie sessuali, un tema caldo e delicato riguardo il quale tutti gli opinionisti del salotto, hanno avuto molto da dire. Naturalmente non poteva mancare un riferimento ad Asia Argento. Per chi non lo sapesse, la figlia del regista è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein.

Lo scandalo svelato dal New York Times ha suscitato molte critiche e reazioni inaspettate anche da donne come Rose McGowan, che in passato l’hanno affiancata nelle sue denunce. Poi, però, la Argento ha avuto una “brutta sorpresa”: è stata a sua volta accusata di violenza sessuale dal giovane attore Jimmy Benett. Secondo quanto rivela l’inchiesta del New York Times, Asia Argento avrebbe concordato di risarcire con 380mila dollari l’attore e musicista. In cambio del suo silenzio. Continua a leggere dopo la foto

Bennett ha spiegato che, dopo quella presunta violenza, avrebbe avuto un crollo psicologico che avrebbe danneggiato profondamente la sua carriera. La Argento, che ha lanciato il movimento Mee Too contro la violenza sulle donne, ha negato di aver avuto rapporti con Bennett che, all’epoca delle violenze, aveva 17 anni. Nel frattempo, però, è stata cacciata da X Factor. “Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor”, si legge nel comunicato di Sky. Continua a leggere dopo la foto

Questo era per farvi un riassunto della faccenda. Ora torniamo alla tremenda gaffe della D’Urso. In tanti quelli che criticavano la decisione di muovere certe accuse servendosi della tv. Altrettanti, comunque, quelli che la difendevano. A un certo punto la padrona di casa, si è sentita in dovere di dire la sua. Ma è evidente che abbia sbagliato le parole: “Se un uomo ti dice ‘Me la dai’ tu puoi dire di no. Io l’ho fatto e da 41 anni lavoro ancora qui”.

E ha aggiunto: “È quando una persona abusa del suo potere, minacciando il dipendente di essere licenziato se non sottostà al ricatto sessuale, che a quel punto c’è violenza”. Poi, però, alla D’Urso basta poco per capire di aver fatto una gaffe e subito chiede scusa al pubblico per l’espressione infelice: “Scusate, mi è sfuggito…”. Si è corretta. Beh, ha fatto bene. Scegliere con cura le parole è importante…

