“Purtroppo è così”. Anna Munafò, le parole dell’ex tronista gelano i fan

Il pubblico di Uomini e Donne non può aver dimenticato Anna Munafò. Sedeva sul trono nell’ormai lontano 2013 insieme ad Aldo Palmieri, che per la cronaca è da poco tornato insieme ad Alessia Cammarota, conosciuta nel programma, e Tommaso Scala. Alla fine, dopo mesi di indecisione, Anna scelse Emanuele Trimarchi a dispetto di Marco Fantini che poi, come i fan sanno bene, ha preso il suo posto come tronista. Un’esperienza sicuramente più importante per lui, che scelse Beatrice Valli con cui ha vissuto una storia lunga due anni. Anna, invece, è stata meno fortunata. Lontano dalle telecamere, infatti, la relazione iniziata nello studio di Maria De Filippi con Emanuele non decollò. Poi la Munafò ha incontrato e frequentato un altro protagonista dei programmi targati De Filippi: l’ex tentatore di Temptation Island Mattia Morelli, in passato anche corteggiatore di Valentina Dallari. Un'altra storia finita dopo pochi mesi. Alla fine era arrivato Matteo Milioti e tutto sembrava andare a gonfie vele. (Continua dopo la foto)



Fino a qualche giorno fa quando ha confessato la fine della storia d’amore. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto che dopo un anno di convivenza aveva già deciso la data del matrimonio. Pensava di aver trovato la persona giusta, quella che avrebbe finalmente coronato il suo sogno L’ex tronista, dopo la fine della storia d’amore, ha passato giornate chiusa in casa a rileggere i messaggi dell’ex compagno e a guardare le loro foto insieme. (Continua dopo la foto)

Il tempo, però, le è stato amico e a oggi è pronta a rimettersi in gioco, uscire e conoscere nuove persone, anche se non ha molto tempo libero. Le sue giornate, infatti, sono occupate dal lavoro nei concessionari Scavolini, di proprietà della famiglia. Anna passa gran parte del suo tempo in negozio e la sera, sempre se non è troppo stanca, cerca di vedere gli amici, andare a ballare o uscire a bere qualcosa. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, invece, è sempre stata molto defilata e pigra. Non le sono mai piaciute le serate e nemmeno gli spostamenti e le ore troppo piccole.d’amore, dato che sposarsi è un suo desiderio fin da piccola.

