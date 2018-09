“Lo farà”. Ah: Silvia Toffanin, gira ‘questa’ voce. Che è una vera bomba

L'estate è agli sgoccioli, dunque la nuova stagione televisiva alle porte. E tra i tanti volti amatissimi del piccolo schermo, ritroveremo anche Silvia Toffanin, che si sta infatti preparando a un'altra stagione di grande successo su Canale 5. Non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo, ma la compagna di Pier Silvio Berlusconi tornerà a breve in onda con la nuova edizione di Verissimo, il programma seguitissimo del sabato pomeriggio. Di Silvia, oltre che preparata, possiamo dire che è una conduttrice sempre elegante, raffinata e dai modi cortesi e gentili. Per il resto, gossip a parte, non sappiamo granché. Per forza: a differenza della stragrande maggioranza delle sue colleghe, la Toffanin non è affatto social. Nel senso che non ha proprio rapporti con le piattaforme con cui vip e persone normali aggiornano i follower. Strano? Un po', dal momento che ormai praticamente tutti i volti noti (tranne lei e pochi altri) usano Facebook, Instagram e Twitter per comunicare con i fan. (Continua dopo la foto)



Non la padrona di casa di Verissimo che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni a pochissimo dal debutto della nuova stagione del suo salotto tv, ha spiegato il suo punto di vista. La conduttrice ha chiarito di non avere alcun profilo personale sui social e non per una qualche forma di divismo, quanto più per avere la possibilità di scegliere quanto di se stessa mostrare al pubblico. E inoltre si è detta sicura (ma qui forse si sbaglia) che a nessuno interesserebbe conoscere certi dettagli della sua vita privata.

“Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra”, ha spiegato alla rivista. E si è anche schierata favore di quei genitori che non amano condividere informazioni private, o peggio ancora foto, dei propri figli sui social: “Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata. Da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social”.

Se la vedete in qualche scatto social è perché a condividerlo è la pagina Instagram di Verissimo, il programma che conduce da tanti anni e che lei definisce “come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede: sempre e solo ‘Verissimo'?, rispondo: ‘Sì, perché qui mi sento a casa'”. Ed eccoci alla voce che gira con insistenza nelle ultime ore. Più che una voce, un colpaccio quello messo a segno dalla Toffanin. Verissimo ricomincerà il prossimo 15 settembre e già dalle prime puntate Silvia dovrebbe ospitare personaggi stellari. Chi, in particolare? Rullo di tamburi: secondo quanto spiffera Il Fatto Quotidiano Silvia, che però non ha voluto dare alcuna anticipazione di sorta, dovrebbe accogliere in studio Chiara Ferragni. Sì, l'influencer fresca di matrimonio che, si vocifera, concederà quindi la sua prima intervista in tv proprio alla Toffanin.

