Uomini e Donne scalda i motori: la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre e, essendo un programma registrato, sappiamo già che ripartirà dal trono over. È anche noto che quest'anno non ci sarà Giorgio Manetti in studio. Il Gabbiano, uno dei grandi protaognisti delle passate stagioni, giorni fa ha ufficializzato il suo abbandono al programma che gli ha dato popolarità per dedicarsi a un nuovo progetto imprenditoriale che lo porterà in giro per il mondo.

“Tutti si domandano quale sarà il mio futuro, ora posso dirlo: lunedì 17 settembre presento a Firenze la mia nuova attività imprenditoriale”, ha svelato in anteprima al settimanale Spy. E poi: “Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”. (Continua dopo la foto)



E così Gemma Galgani, altra protagonista assoluta del trono over, quest'anno dovrà fare a meno di lui. La dama e il Gabbiano stati insieme soltanto per 8 mesi, ma fino alla primavera scorsa lei ci ha provato in tutti i modi a riconquistarlo. Lui? Mai fatta marcia indietro. E magari, adesso che Giorgio è uscito definitivamente di scena, Gemma riuscirà a concentrarsi sugli altri suoi corteggiatori. Ed eccoci al primo colpo di scena regalato dalle indiscrezioni che già circolano in rete.

Abbiamo già anticipato che Uomini e Donne riparte dal trono over, dunque proprio dalla Galgani. E anche se Giorgio non ci sarà, la dama torinese non dovrà aspettare a lungo per trovare un nuovo pretendente. Colpo di scena: secondo una clip diffusa da pochissimo fa attraverso il profilo Facebook ufficiale del programma di Maria, Gemma avrà la possibilità di tornare subito 'in pista' perché c'è già un candidato. Pronti? È tornato Marco Cappagli, l’ex spogliarellista di Cecina con il quale la dama ha vissuto un breve flirt.

“Mi sono accorto che una fiammella nel mio cuore arde ancora per te”, ha detto lui, prima di dichiararsi pronto a ricucire il loro rapporto. Per protesta, l’opinionista Tina Cipollari, che non ha mai creduto all'autenticità di Marco, ha lasciato lo studio. Breve riassunto: Marco è stato legato a Gemma per qualche mese, poi la loro storia si è interrotta definitivamente (o almeno così si credeva) sul finire della scorsa stagione. Marco si era detto profondamente disturbato dalla continua interferenza di Manetti nel loro rapporto e, ancor di più, dall’importanza che Gemma continuava a riservare al suo ex. Quindi la decisione di chiudere la storia. Ma ora Giorgio non c'è più...

