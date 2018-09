Non ce la faccio”. XFactor 12, Asia Argento scoppia in lacrime davanti alle telecamere

Asia Argento è una bella rivelazione in questa dodicesima edizione di X Factor, ma durerà solo sette puntate. L'attrice coinvolta nel presunto scandalo sessuale, come annunciato in conferenza stampa e in diretta da Alessandro Cattelan, sarà presente solo durante le puntate già registrate, mentre ai live verrà sostituita. Il giudice provvisorio però televisivamente funziona. Quando è stata registrata la puntata in onda questa sera su Sky Uno, aveva appena ricevuto la notizia della morte dell'ex Anthony Bourdain, e l'esibizione di una delle aspiranti cantanti la commuove fino alle lacrime.Il giovane talento si chiama Elena Piacentini, canta con l'ukulele "io che amo solo te" e fa crollare le difese dell'Argento che scoppia in lacrime,«Che botta, caxxo!» dice, ma non è l'unica, anche Mara Maionchi non si trattiene. Le prime lacrime della puntata, Elena passa con quattro sì. (Continua dopo la foto)



Quanto al futuro prossimo del programma, il nuovo giudice, garantisce il manager di Sky Nils Hartmann, sarà scelto entro la prossima settimana per dare tempo a chi entrerà di lavorare con i ragazzi. "Tutte le prime disponibilità che abbiamo avuto - aggiunge Lorenzo Mieli di Freemantle- sono state da parte di donne. Anche a supporto della figura e della persona di Asia". Quella della sua esclusione, che Sky e Fremantle definiscono di comune accordo, ha fatto molto discutere. Chi ha espresso la sua contrarietà ha puntato il dito sull'atteggiamento ambiguo da parte della produzione del talent.

Del resto, in molti si domandano perché sia stata esclusa adesso se, ufficialmente, Asia Argento era stata scelta per le sue competenze musicali e non per il suo impegno nel movimento MeeToo. L'uscita di Asia Argento è stata accompagnata da una transazione economica 'soft'. Lo ha assicurato Hartmann. "Asia è stata travolta come noi da questa vicenda -ha detto Mieli durante la conferenza stampa a Milano -. E in pochi giorni abbiamo scelto insieme, con estremo rammarico, di evitare che questa vicenda impattasse sul programma.

Peccato perché Asia nel programma funzionava ed era una scommessa". Ma non tutti sono d'accordo con la decisione così come non accettano di buon grado questo 'scandalo'. Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e ormai volto storico di X Factor, non accetta le accuse nei confronti di Asia Argento mosse solo e soltanto da un presunto scoop di una testata giornalistica. "Il New York Times non può essere un tribunale, se non c'è un'accusa, non ci può essere una condanna pubblica così netta. È stato uno schifo. Se proprio devo dirlo, sono convinto che non sia colpevole, per la legge italiana non ha fatto niente di male. Asia ha fatto molto bene alle audizioni, alla giuria faceva bene. Sarebbe stata interessante avere lei al tavolo. Sono davvero addolorato". Mentre Fedez sposa la linea della produzione: "Credo sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono sicuro e spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento e non per fare spettacolo".

