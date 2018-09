Tiberio Timperi è senza alcun dubbio uno dei volti storici della Rai, amatissimo dalle donne che ne apprezzano il fascino e la bellezza. Come raccontato dallo stesso conduttore la sua carriera inizia molto presto. La madre Vincenza era portinaia in Comune, il papà Fabio tecnico della Rai. ‘’Sono nato in un quartiere popolare, a Roma. Ho cominciato a lavorare come dj a 15 anni e poi ho fatto il giornalista passando da cronista a inviato, conduttore e così via. Ho un solo rimpianto: che mia madre Vincenza sia mancata prima di vedere che, in un certo senso, ce l’ho fatta ad avere successo’’, ha raccontato il conduttore in un’intervista rilasciata a Flora Lepore. Tiberto debutta in tv nel 1986 a Telemontecarlo. Diventa poi giornalista professionista e poi passa alla conduzione, diventando uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nel corso degli anni ha condotto varie trasmissioni. Tra questi ricordiamo ‘’I fatti vostri’’; ‘’Telethon’’; ‘’Il lotto alle otto’’; Verdetto finale’’; ‘’Buon Natale in famiglia’’; ‘’Unomattina in famiglia’’; ‘’Unomattina estate’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Ha condotto anche il ‘’Premio Ischia internazionale di giornalismo’’ e ‘’Socrate, il merito in tv’’, un programma dedicato a chi, grazie alle proprie capacità, ha raggiunto il successo. Tiberio Timperi ha vissuto un’importante storia d’amore con Orsola Adele Gazzaniga, la donna che ha sposato nel 2005, dopo tre anni di fidanzamento. Un matrimonio lampo, durato solo tre mesi, ma che ha regalato al conduttore la grandissima gioia di diventare papà di Daniele.

La sua esperienza difficile e complicata lo ha spinto a scrivere i libri Amarsi sempre! Sposarsi? (2007) e Nei tuoi occhi di bambino (2012), in cui ha raccontato il dramma che vivono migliaia di padri separati. ‘’I giudici dovrebbero avere il coraggio di essere impopolari e affidare il bambino al genitore più equilibrato. - ha detto il conduttore - Se questi è il papà, che si dia il bambino a lui. Cosa che in Italia non succede mai’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2014 è stato al centro della bufera per una bestemmia che gli sfuggì durante la registrazione di Uno in mattina in famiglia. Nel 2018 la Rai è stata condannata a sborsare ora 25mila euro per negligenza (il programma era registrato e la gaffe poteva essere evitata). Nato a Roma il 19 ottobre 1964, Tiberio Timperi è alto un metro e ottanta centimetri e pesa circa settantacinque chili.

