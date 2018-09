Don Matteo, brutte notizie per i fan della fiction più amata. Cosa sta succedendo

Brutte notizie per Don Matteo 12. Le riprese della nuova stagione, previste a settembre, sono slittate ancora. Da quanto si apprende, tramite il sito Tuttooggi.info, il set inizierà a girare i nuovi episodi solo nel 2019, più precisamente in primavera. Ciò vuol dire che la messa in onda è prevista per il 2020.Un’attesa interminabile per il pubblico italiano, che dal 2000 segue con passione le storie del parroco in bici interpretato da Terence Hill. Il motivo del cambio di programma sembra sia dovuto a Lux Vide, la casa di produzione di Don Matteo. Infatti, la compagnia, in collaborazione con Rai Fiction, è attualmente impegnata nella realizzazione di ben quattro fiction, tra cui spiccano Che Dio ci Aiuti 5 (le cui riprese si stanno svolgendo a Roma) e Un Passo dal Cielo 5 (la cui location resta nelle classiche Dolomiti, a San Candido).Le altre due riguardano coproduzioni internazionali. (Continua dopo la foto)



Si parla della seconda stagione de I Medici, serie sulla storica famiglia fiorentina, stavolta incentrata Lorenzo Il Magnifico (che andrà in onda su Rai Uno dal 28 ottobre, in 4 puntate suddivise in 8 episodi) . La seconda fiction è I Diavoli, coproduzione americana insieme a Sky Italia, Sky Vision e Orange Studio. Protagonisti sono l’ex Derek Shepherd di Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, e l’attore nostrano Alessandro Borghi. In bilico anche la posizione di ‘Natalina’ con l’attrice Nathalie Guetta che ha spiegato di voler abbandonare quel ruolo.

Don Matteo è una serie televisiva italiana, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Viene trasmessa su Rai 1 dal 7 gennaio 2000 e sono state registrate e mandate in onda 11 stagioni. Nell’estate 2018 la Rai ha dato conferma per una dodicesima stagione che verrà trasmessa su Rai 1 entro il 2020. Il protagonista, don Matteo Bondini, è il parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, poi trasferito a quella di sant'Eufemia a Spoleto dalla nona stagione.

Grazie all'amicizia e alla collaborazione con il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini, riesce a intrufolarsi nei casi legali e criminali ed a risolverli grazie ad un indizio decisivo, che arriva molto spesso per intuizione innata e per la sua ampia conoscenza dell'animo umano. Don Matteo è gentile e disponibile verso tutti e mostra una straordinaria capacità amorevole verso le persone coinvolte nel caso, anche nei confronti degli assassini. Le sue intrusioni non sono, però, molto gradite ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei Carabinieri, Flavio Anceschi, Giulio Tommasi e Anna Olivieri: questi cercano di tenerlo lontano dalle indagini, ma alla fine riconoscono sempre la bravura del sacerdote.

Ti potrebbe interessare: Record assoluto firmato Chiara e Fedez

fbq('track', 'Gossip');