Per tutti lei è oggi la vedova di Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso all’età di 60 anni per un’emorragia celebrale all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Il 26 marzo del 2018 arriva la notizia che lascia l’Italia senza parole. Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. A dare l'annuncio una nota firmata dalla moglie Carlotta Mantovan, dal fratello Fabio e dai familiari: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". "Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”. Carlotta è nata il 26 dicembre del 1982 a Mestre. Bella sì (1,72 centimetri di altezza per 51 chili di peso), ma una grande voglia di lavorare nel mondo della comunicazione. Così, tra una passerella e un programma tv (nel 2001 arriva un secondo posto e la fascia di Miss Deborah a Miss Italia) nel 2004, dopo alcune collaborazioni con vari quotidiani, inizia a fare la giornalista per Sky TG 24, per poi passare alle previsioni del tempo su Sky Meteo 24. (Continua a leggere dopo la foto)



Negli anni successivi sarà testimonial e madrina di diverse manifestazioni, tra cui Voglia di solidarietà 3, Stampa Veneta insieme e In campo per un sorriso. Proprio nel 2001, durante la partecipazione a ‘’Miss Italia’’, conosce Fabrizio Frizzi e inizia una relazione che viene coronata con la nascita nel 2003 di Stella e con il matrimonio un anno dopo. Quello tra Fabrizio Frizzi e la sua Carlotta è stato un amore travolgente, una seconda possibilità di essere felice, dopo la fine del rapporto con Rita Dalla Chiesa. Voci, chiacchiericcio su una presunta crisi di mezza età, che poi si è trasformato nell'amore di una vita. 12 anni di fidanzamento, un matrimonio semplice nella chiesa sotto casa e con il ricevimento per pochi intimi in un giardino.

Riservati, Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi hanno custodito la loro storia d’amore, lasciandola il più possibile nella sfera privata. Uno il braccio dell’altro, compagni di vita e inseparabili amanti e amici al di là della differenza d’età che si è dimostrata essere un semplice numero. Dal quel maledetto 26 marzo Carlotta Mantovan ha dovuto rimettere insieme i pezzi di una vita spezzata. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta cresce Stella insieme all’affetto della famiglia e degli amici. Come Antonella Clerici, che nell’estate del 2018 ha trascorso qualche giorno a Portofino proprio in compagnia della vedova Frizzi e della figlia Stella.

La morte del conduttore del game show di Rai 1 “L’Eredità” ha lasciato in molti un grande dolore, specialmente per chi, come la Clerici, ha avuto modo di frequentarlo come amico. Dal settembre del 2018 Carlotta Mantovan fa parte del cast di ‘’Portobello’’, il programma Rai condotto proprio da Antonella Clerici, nelle vesti di coordinatrice del 'Centralone' del mercatino del venerdì. La prima a ipotizzare l’arrivo di Carlotta Mantovan in Rai era stata Milly Carlucci: ''Visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai'', aveva detto la conduttrice al Corriere della sera.

