I pop-corn sono in caldo. E l'attesa per l'inizio di Temptation Island Vip, la prima edizione del celebre reality-show Mediaset che coinvolgerà personaggi dello spettacolo, è sempre più alta. Sotto i riflettori ci sono sei coppie di personaggi noti – non sposate e senza figli in comune – che hanno scelto di mettere alla prova il loro rapporto per avere conferme sulla storia d’amore. Per tre settimane i fidanzati vivono separati, senza contatti con il mondo esterno e in compagnia di 23 affascinanti tentatori (uomini e donne). Se il cast ormai è stato ampiamente svelato, l'incognita resta a oggi la data d’inizio del reality di Canale 5. Infatti, la produzione per adesso si cela dietro un generico 'prossimamente' che fa crescere l’attesa tra i fan. C'è chi pensa al 11 o 12 settembre, chi invece indica come data utile la prima settimana di ottobre. Ma chi vedremo a Is Morus Relais? Ci saranno due vecchie conoscenze della prima edizione del Grande Fratello Vip: Stefano Bettarini e Valeria Marini con i rispettivi partner. E ci sarà da 'divertirsi'. (Continua a leggere dopo la foto)

Sì, perché secondo lo scoop pubblicato dal settimanale 'Chi' e rilanciato da 361Magazine, portale di Alfonso Signorini, ci sarebbero già le prime 'corna' a Temptation Island Vip. E non si tratta di una possibile fuga d'amore di Gerò Carraro, compagno della conduttrice Simona Ventura, con una misteriosa brunetta. No, perché il triangolo amoroso riportato dal rotocalco di cronaca rosa riguarda proprio la Valeriona nazionale. Sì, proprio lei. La bionda romana avrebbe perso la testa per un tentatore... (Continua a leggere dopo la foto)

Valeria Marini ha deciso di prendere parte alla prima edizione di Temptation Island Vip con il suo attuale fidanzato, Patrick Baldassari. I due vogliono superare al meglio questa prova di 'forza' per poter poi compiere il passo più importante: il matrimonio. Eppure, dalle notizie che arrivano dall'Is Morus Relais, Valeria avrebbe trovato altre braccia da cui farsi abbracciare. La Marini, in queste primissime settimane di Temptation Island Vip, avrebbe trovato nel tentatore Ivan Gonzalez qualcosa di particolarmente attraente e affascinante. Valeria avrebbe perso letteralmente la testa per l'accento e gli addominali di Ivan e i due avrebbero tentato, addirittura, di appartarsi a telecamere spente lontano da occhi indiscreti. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma chi è Ivan Gonzalez, il giovane tentatore che starebbe facendo perdere la testa a Valeria Marini? È un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo spagnolo avendo preso parte alla versione iberica sia di Uomini e Donne che dell'Isola dei Famosi (SuperVivantes). E in quest'ultima occasione avrebbe stregato il cuore di un'altra italianissima: Paola Caruso. Una presunta storia d'amore che sarebbe continuata anche lontano da occhi indiscreti ma che non è mai stata confermata dai diretti interessati. Ma quello che adesso tutti si domandano è: come reagirà Patrick Baldassari?

