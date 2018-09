Per Simona Ventura l'estate è finita da un pezzo. Dopo Ferragosto la mamma di Niccolò e Giacomo ha iniziato le registrazioni delle puntate della prima edizione di Temptation Island Vip. Sotto i riflettori ci sono sei coppie di personaggi noti – non sposate e senza figli in comune – che hanno scelto di mettere alla prova il loro rapporto per avere conferme sulla storia d’amore. Per tre settimane i fidanzati vivono separati, senza contatti con il mondo esterno e in compagnia di 23 affascinanti tentatori (uomini e donne). Se il cast ormai è stato ampiamente svelato, l’incognita è la data d’inizio del reality di Canale 5. Infatti, la produzione per adesso si cela dietro un generico 'prossimamente' che fa crescere l’attesa tra i fan. C'è chi pensa al 11 o 12 settembre, chi invece indica come data utile la prima settimana di ottobre. Simona Ventura, intanto, ha lasciato a casa gli affetti più cari mentre ritrova, paradossalmente, Stefano Bettarini: lui, insieme alla compagna Nicoletta Larini, è uno dei protagonisti di questa prima edizione. (Continua a leggere dopo la foto)

Simona Ventura e la sua vita privata sono diventati di dominio pubblico in tempi non sospetti. Per anni si è parlato dei vari tradimenti subiti da SuperSimo, causati dall'alta infedeltà di Stefano. Con il padre dei suoi due figli la storia è finita, malamente, più di dieci anni fa. Di questa coppia si è tornato a parlare tre anni fa a causa delle frasi dette, in diretta tv in occasione del Grande Fratello Vip, da parte di Stefano. Ma entrambi, adesso, hanno voltato pagina. E per Simona l'amore ha un nome e cognome ben preciso: Gerò Carraro. (Continua a leggere dopo la foto)



Gian Gerolamo ‘Gerò’ Carraro è nato in una famiglia che vanta nobili origini. Suo padre Nicola ha sposato Donna Adonella Colonna, principessa della dinastia di Paliano. Gerò ha sangue blu proprio dalla linea materna. Si occupa del patrimonio di famiglia, nota nel settore dell’imprenditoria. Si trova spesso all'estero e si tiene ben lontano dalle luci della ribalta, nonostante l'amore lo abbia coinvolto nel mondo del gossip. Il bisnonno di Gerò Carraro, Angelo Rizzoli, è il famoso editore fondatore dell'omonimo gruppo editoriale, capostipite di un luminoso percorso familiare nel settore della tipografia a Milano. La madre Adonella Colonna è morta nel 2005, e nel 1980 si era separata da Nicola Carraro. Quest'ultimo si è unito in matrimonio con Mara Venier. Quest'ultima, in passato, ha avuto scontri molto accesi proprio con SuperSimo. (Continua a leggere dopo la foto)



La storia d'amore con Simona Ventura è nata nel 2010. Si sono conosciuti tramite amici in comune. Da allora sono inseparabili. Eppure nelle ultime ore, in virtù di uno scoop messo a segno dal settimanale Chi, sembra proprio che ci sia un terzo incomodo tra i due. 'Chi è la misteriosa brunetta in barca con Gerò Carraro in Sardegna?' si chiede il settimanale. Simona Ventura è impegnata con 'Temptation Island Vip', ma il compagno non perde il sorriso e brinda in mezzo al mare con una donna dalle curve intriganti. Si chiama Alessandra e secondo il settimanale Chi ha trascorso tre quarti d'ora sotto coperta con Gerò. Come finirà?

