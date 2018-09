“Tenetevi pronti!”. Sgarbi torna in TV con un programma tutto suo. Ecco dove

Vittorio Sgarbi è un personaggio a tutto tondo. Critico d'arte, esperto di politica, opinionista di punta nei talk-show televisivi italiani. Diventato celebre sul web grazie al suo 'Capra, Capra' di ormai una decina d'anni fa, Sgarbi negli ultimi tempi si è occupato attivamente di politica. Lo ha fatto candidandosi in qualità di deputato a Pomigliano, stesso Comune di Luigi Di Maio: con il capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha ingaggiato una battaglia social 'estenuante' e dai toni 'beceri'. Ma Sgarbi, da qualche settimana, ricopre un prestigioso incarico: è primo cittadino, ovvero sindaco, della cittadina di Sutri, in provincia di Viterbo. Ed è proprio qui che il critico d'arte e politico vuole intitolare una via a un personaggio caro al Movimento 5 Stelle. Sarà intitolata una strada alla memoria di Gianroberto Casaleggio, padre-fondatore del partito pentastellato. (Continua a leggere dopo la foto)



Una dedica motivata con un ragionamento preciso: "Il suo merito (di Casaleggio, ndr) è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato". Lo ha specificato Sgarbi aggiungendo che questo non sarà l'unico personaggio meritevole di commemorazione da parte della cittadina di Sutri. Altrettante strade saranno intitolate all'ex ad di Fiat-Fca Sergio Marchionne e al giornalista Enzo Tortora. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti anche l'ex premier Silvio Berlusconi, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e l'ex presidente di Confindustria e storico manager Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.



Ma attenzione, perché le notizie su Vittorio Sgarbi non sono certo finite qui. Nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Barbara d'Urso: Carmelita lo ha invitato, in qualità di opinionista, per la seconda puntata di stagione del talk-show Pomeriggio Cinque. E il critico d'arte ci è andato giù pesante con Aida Nizar: l'ex gieffina è stata protagonista 'involontaria' di un incidente sexy. La sua mercanzia, per un problema al vestito, è uscita fuori. Lei ha provato a scherzarci su, Sgarbi ha rilanciato: "Difronte a te mi sento come Tony Bennett con Asia Argento".



Ma la notizia che sorprenderà gli italiani è arrivata pochi minuti fa. Vittorio Sgarbi è pronto a tornare sul piccolo schermo. E questa volta non lo farà da opinionista ma con una veste diversa. Tornerà a vestire i panni del conduttore con un programma tutto suo. Torna 'Sgarbi Quotidiani'. Ad annunciarlo al programma radiofonico La Zanzara è il diretto interessato: questo format ha occupato, dal '92 al '95, la fascia di quindici minuti tra la fine del Tg5 e l'inizio delle soap opera all'ora di pranzo. Adesso, invece, 'Sgarbi Quotidiani' andrà in onda su Rete4: "(...) Ho parlato con Berlusconi, promettendogli di registrare prima le puntate, così nel caso, ciò che non va bene, si può tagliare". Ancora non c'è una data di inizio né una fascia oraria precisa.

