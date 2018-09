Tanto tuonò che alla fine piovve. Asia Argento oggi ci ha provato. Questa mattina ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso molestie che, da due settimane, la coinvolge in prima persona. Lei giura di non aver avuto rapporti sessuali con Bennett. Dopo giorni di silenzio, Mark Heller, il nuovo legale dell'attrice, ha rilasciato un lungo comunicato in cui torna ad affrontare le accuse di molestie che sono state mosse contro l’attrice e regista italiana, e prova a fare chiarezza su alcuni punti. "Nel suo caso - si legge nella nota - anche se l'articolo pubblicato dal New York Times il 20 agosto suggeriva che avesse abusato sessualmente di Jimmy Bennett, Asia non lo ha mai avvicinato. E infatti, come ha affermato nella sua risposta al quotidiano, riguardo ai loro trascorsi, ha precisato che: 'Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett' […] Il suo rapporto con Bennett non è mai stato di natura sessuale, si è trattato piuttosto di un’amicizia a distanza durata molti anni".

E ancora, sottolinea l'avvocato difensore Heller: "Come rivelano i messaggi pubblicati da TMZ, Asia Argento ha dichiarato che: 'Il ragazzino arrapato mi è saltato addosso... ho fatto sesso con lui, ma è stato strano'". Ha poi continuato raccontando che si è sentita 'congelata' quando lui era sopra di lei e che le diceva di aver avuto fantasie sessuali su di lei fin da quando aveva 12 anni. A quel tempo, Asia decise di non denunciare Bennett per averla attaccata sessualmente. Un'arringa difensiva che, però, sembra non esser bastata ai produttori di X Factor 2018 che inizialmente l'avevano scelta come giudice insieme a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. (Continua a leggere dopo la foto)

.@alecattelan come sempre è felice che una nuova edizione di #XF12 stia iniziando e noi siamo troppo contenti di rivedere la sua bella faccia! 😍 — X FACTOR (@XFactor_Italia) 5 settembre 2018

Domani sera, giovedì 6 settembre 2018, andrà in onda su Sky Uno, alle 21.15, la prima puntata di X Factor 2018, la dodicesima edizione italiana. Si comincia con le audizioni registrate quest'estate, nelle quali Asia (assente nella conferenze stampa di questa mattina a Milano), sarà al suo posto, al tavolo dei giudici, seduta tra Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Anche perché rifarle sarebbe stato oggettivamente impossibile. Poi, nelle puntate live che inizieranno a ottobre sarà invece sostituita. Ma chi prenderà il suo posto? (Continua a leggere dopo la foto)



Il nuovo giudice, garantisce il manager di Sky Nils Hartmann, sarà scelto entro la prossima settimana per dare tempo a chi entrerà di lavorare con i ragazzi. "Tutte le prime disponibilità che abbiamo avuto - aggiunge Lorenzo Mieli di Freemantle- sono state da parte di donne. Anche a supporto della figura e della persona di Asia". Quella della sua esclusione, che Sky e Fremantle definiscono di comune accordo, ha fatto molto discutere. Chi ha espresso la sua contrarietà ha puntato il dito sull'atteggiamento ambiguo da parte della produzione del talent. Del resto, in molti si domandano perché sia stata esclusa adesso se, ufficialmente, Asia Argento era stata scelta per le sue competenze musicali e non per il suo impegno nel movimento MeeToo. L'uscita di Asia Argento è stata accompagnata da una transazione economica 'soft'. Lo ha assicurato Hartmann. "Asia è stata travolta come noi da questa vicenda -ha detto Mieli durante la conferenza stampa a Milano -. E in pochi giorni abbiamo scelto insieme, con estremo rammarico, di evitare che questa vicenda impattasse sul programma. Peccato perché Asia nel programma funzionava ed era una scommessa". Ma non tutti sono d'accordo con la decisione così come non accettano di buon grado questo 'scandalo'. (Continua a leggere dopo la foto)



Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e ormai volto storico di X Factor, non accetta le accuse nei confronti di Asia Argento mosse solo e soltanto da un presunto scoop di una testata giornalistica. "Il New York Times non può essere un tribunale, se non c'è un'accusa, non ci può essere una condanna pubblica così netta. È stato uno schifo. Se proprio devo dirlo, sono convinto che non sia colpevole, per la legge italiana non ha fatto niente di male. Asia ha fatto molto bene alle audizioni, alla giuria faceva bene. Sarebbe stata interessante avere lei al tavolo. Sono davvero addolorato". Mentre Fedez sposa la linea della produzione: "Credo sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono sicuro e spero che la scelta del quarto giudice sia presa con lo stesso intento e non per fare spettacolo".

Leggi anche:

“Cancellata!”. Batosta senza pari per Asia Argento. La decisione lascia tutti senza parole

fbq('track', 'Gossip');