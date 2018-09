È stata una delle poche concorrenti del “Grande Fratello” che si è costruita una carriera solida. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, conduttrice Rai di grande successo. Il suo debutto in televisione risale al 2001, quando decide di fare il provino per entrare nella casa del Grande Fratello. Il responso è positivo e la giovane Eleonora diventerà uno dei volti del reality show di Canale 5. In quel periodo, Eleonora lavorava in banca e lasciò tutto per viversi quell'esperienza, finita dopo 10 settimane. Nel 2002 ha debuttato come attrice entrando a far parte del cast de La squadra, fiction televisiva in onda su Raitre. Nel 2003 approda nella serie tv di Un posto al sole e sempre in quella conduce su La 7 un magazine dal titolo La vetrina e le fu affidato anche lo speciale L'Italia dei porti. Nel 2004 arriva anche il grande schermo con la pellicola dei fratelli Vanzina, Le barzellette e recita in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. La vita di Eleonora Daniele cambia radicalmente quando diventa conduttrice televisiva del programma di Raiuno, Unomattina mentre nel 2007 conduce con Massimo Giletti il concorso di Miss Italia nel mondo. (Continua a leggere dopo la foto)



Dal 2013 Eleonora conduce Storie Vere una sorta di spin-off di Unomattina. Nel 2014 conduce Estate in Diretta, programma che ha avuto un enorme successo grazie al supporto di Salvo Sottile. Nel giugno del 2016 vince un sondaggio online indetto sui social da “Woa”, dove viene votata come la conduttrice televisiva più amata dagli italiani. ‘’Il mio debutto è avvenuto su una emittente privata veneta, - ha raccontato la Daniele in un’intervista - in un programma che si chiamava “I bop e bop television” ed era un programma molto divertente, perché si discuteva con personaggi locali e si facevano delle interviste, degli eventi che accadevano in discoteca, una specie di “Vita in diretta”, tanto per dirti, solo che era in versione casalinga e veneta. Con quella esperienza ho imparato a stare davanti ad una telecamera’’.

Eleonora Daniele (175 centimetri di altezza per 66 chili di peso) è nata a Padova il 20 agosto 1976 (sotto il segno del Leone), da papà Antonio e mamma Iva. Ultima di 2 sorelle ed 1 fratello, ha conseguito il diploma di scuola magistrale, poi si è iscritta all’Università di Lettere, anche se non ha terminato gli studi, perché ha deciso di andare a vivere da sola. Ha lavorato in un’azienda di telecomunicazioni per 2 anni. Poi nella moda come modella ed indossatrice fino al 2000.

Nel frattempo ha alternato a questa occupazione, un impiego fisso presso la banca Mediolanum. Poi è arrivato il successo con il Grande Fratello e la carriera in Rai come conduttrice. Dopo il dolore per la perdita del fratello Luigi, 44 anni, affetto da una grave forma di autismo, Eleonora Daniele si dedicherà alla sua vita privata, ma anche al lavoro. La conduttrice è fidanzata con l’imprenditore farmaceutico Giulio Tassoni.

