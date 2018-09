Il 3 settembre 2018 è iniziata la nuova stagione televisiva per La vita in diretta e Pomeriggio Cinque. I due programmi hanno debuttato su Rai 1 e Canale 5 con grande entusiasmo da parte dei conduttori, felici di ritrovare il loro pubblico. Da un lato Barbara D’Urso con ''Pomeriggio Cinque'', dall'altro la coppia formata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi e la loro ''Vita in diretta''. Prima sfida quindi il 3 settembre 2018 tra i programmi Rai e Mediaset. Intervenendo venerdì a La Vita in diretta Estate, Timperi e Fialdini erano apparsi per la prima volta nel nuovo studio della loro trasmissione. “La Vita in diretta è un programma storico e cardine del pomeriggio televisivo, dove la battaglia degli ascolti è inevitabilmente molto accesa. E’ una grossa sfida, è un programma che ha una lunga tradizione…“, aveva detto Tiberio Timperi. “Ed è qui per scardinarla. Ha già dato prova, durante le prove, di voler rivoluzionare tutto!“. E, stando ai dai della prima puntata, sembra che la rivoluzione abbia portato i suoi frutti. (Continua a leggere dopo la foto)



Già, perché il contenitore pomeridiano di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ha tenuto testa e ha battuto di un soffio “Pomeriggio Cinque” di Barbara D'Urso su Canale 5. Il pubblico del pomeriggio televisivo ha premiato la puntata di apertura del talk show regalando alla Rai uno share del 16,6%, utile a ‘battere’, seppur di un soffio, la temuta concorrenza di ‘Pomeriggio Cinque’ capitanata dall’inossidabile Barbara D’Urso che anche ieri ha ripreso la diretta dopo la pausa estiva e una serie di ospitate 'riciclate' da reality show e mondo del gossip.

Il talk show di Rai Uno ha totalizzato una media di 1.930.000 telespettatori con il 19,47% di share, mentre quello di Barbara D’Urso ha tenuto compagnia a circa un milione e mezzo telespettatori, per esattezza, ha fatto 1.379.000 spettatori (16.15%), nella prima parte in onda dalle 17.16 alle 17.56, a 1.402.000 spettatori (14.96%), nella seconda parte in onda dalle 18 alle 18.37, e a 1.503.000 spettatori (14.24%), nella terza parte in onda dalle 18.40 alle 18.50.

A Barbarella non è rimasto che subire il sorpasso: 1.379.000 telespettatori con il 16,15% di share dalle 17.16 alle 17.56, circa 1.400.000 persone dalle 18 alle 18.37 e poco più di 1.503.000 dalle 18.40 alle 18.50. Su Canale5 X Style segna 2.072.000 spettatori con il 14.54%. Il duplice appuntamento con Beautiful ha appassionato 2.420.000 spettatori con il 17.79%. Una Vita ha convinto 1.889.000 spettatori con il 19.06% di share.

