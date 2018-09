Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, è tornata in scena anche Aida Nizar, la vulcanica concorrente del Grande Fratello 15 che ha fatto molto discutere i telespettatori italiani durante la sua permanenza in casa. Una volta terminata l’esperienza televisiva, la spagnola ha continuato a entrare nella case degli italiani grazie alle sue ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso che è stata anche al timone dell’ultimo Grande Fratello, quello a cui la Nizar ha partecipato. Dopo la pausa estiva, come di consueto, hanno ripreso il via anche le trasmissioni pomeridiane tra cui Pomeriggio Cinque e la vulcanica spagnola è tornata nello studio Mediaset nella veste di ospite. Il ritorno della bella spagnola è stato decisamente esplosivo. In diretta, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha intrattenuto il pubblico da casa e gli ospiti in studio, facendo saltare i nervi anche a qualcuno dei presenti, come il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che è intervenuto sul discusso bagno nella Fontana di Trevi a Roma. (Continua a leggere dopo la foto)



La spagnola si è ritrovata a discutere animatamente con il critico d'arte, ospite di Barbara D’Urso soprattutto per bacchettare Aida delle sue bravate estive. Com’è noto, nei mesi scorsi l’aspirante Iena ha fatto il bagno in diverse vasche monumentali sparse per l’Italia. A cominciare dalla Fontana di Trevi nel cuore di Roma, che le è costata peraltro una salatissima multa dal Comune capitolino.

Barbara D’Urso, pur mostrandosi a tratti divertita dall’esuberanza di Aida Nizar, ha subito preso posizione contro alcune esternazioni dell’esuberante spagnola. Prima di tutto, ha precisato la conduttrice, con il bagno nella fontana di Trevi, Aida ha sicuramente dato il cattivo esempio quest’estate.Mentre si rivolgeva, gesticolando animatamente a Vittorio Sgarbi, la spallina del suo abito è crollata lungo il braccio scoprendo completamente il seno sinistro.

AIDA NIZAR GOES WILD A #POMERIGGIO5 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: Set 4, 2018 at 9:14 PDT





Pochi attimi di gelo in studio e di stupore sul volto di Aida ma subito la starlette ha proseguito il suo intervento, con la solita energia e come se nulla fosse. Non solo. Durante la sua ospitata la Nizar ha fatto una gaffe clamorosa facendo perdere le staffe alla conduttrice. L'ex Grande Fratello, infatti, come se nulla fosse ha dichiarato: "Mi pagate tanto, non poco. Sennò che ci verrei a fare?". A quel punto, la D'Urso le ha replicato imbarazzata: "Dillo che noi ti paghiamo poco...è giusto specificarlo". E la Nizar: "Cosa dici voi mi pagate moltissimo anzi tantissimo...se no che ci verrei a fare in tv". Dopo, attimi di gelo in studio. Un momento di vero imbarazzo.

