Forse in pochi lo sanno, ma Gabriele Corsi, conduttore di ''Reazione a catena'' è diventato popolare come membro del Trio Medusa con il quale ha condotto diversi programmi radiofonici e televisivi. Il giovane Gabriele ha però debuttato nel mondo dello spettacolo grazie a ‘’Il maresciallo Rocca’’, la mitica serie tv con protagonista Gigi Proetti in cui ha interpretato il ruolo del carabiniere Michele per le prime tre stagioni. Contemporaneamente inizia la sua avventura radiofonica come membro del Trio Medusa con il quale conduce dal 2001 il programma di Radio Deejay Chiamate Roma Triuno Triuno assieme agli altri membri del Trio. In passato ha lavorato per molti anni in teatro, dopo essere stato espulso dall’Accademia di recitazione Silvio D’Amico per alcuni contrasti con una docente. Da lunedì 4 gennaio 2016 conduce in solitaria su Real Time Take me out - Esci con me, mentre è uno dei quattro conduttori del programma Ninja Warrior Italia, in onda sul canale NOVE. A partire dal 7 novembre 2016 viene arruolato come comico della trasmissione Cartabianca in onda su Rai 3, sia nella versione quotidiana sia in quella di prima serata. (Continua a leggere dopo la foto)



Dal 26 aprile 2017 conduce in prima serata su Real Time Piccoli giganti. Nel 2018 conduce Boss in incognito su Rai 2 e nell'estate dello stesso anno è al timone di Reazione a catena - L'intesa vincente nel preserale di Rai 1. Gabriele è sposato da più di dieci anni con Laura Pertici, giornalista di Repubblica. “Lei dice di essersi innamorata di me vedendomi ballare su un palco con addosso la tutina del cartone animato Occhi di gatto. Siamo sposati da 13 anni. Aggiungo, perché è vero, felicemente. Essere se stessi, alla fine, funziona” ha dichiarato Corsi tempo fa al settimanale Vanity Fair.

La coppia ha due figli: Margherita e Leonardo, che hanno rispettivamente 14 e 11 anni. La prima è una grande appassionata di moda, come spiegato dal conduttore e attore a Vero Tv: “Vuole fare la sarta. Quindi mi consiglia su come vestirmi. Leonardo invece è molto bravo a consigliarmi dal punto di vista artistico”. ‘’Lavoro da quando avevo 18 anni. - si leggeva nella bio de Il fatto quotidiano, dove Gabriele ha tenuto una rubrica dal 2012 al 2015’’.

‘’E, bene o male, mi sono sempre divertito. Non so cucinare. Amo il calcio. Gran parte di quello che guadagno me lo spendo in viaggi. Non conosco le marche delle auto. Mi piace da impazzire il cinema e adoro leggere. Ma questo non vuol dire che abbia imparato qualcosa. E che, soprattutto, abbia imparato a scrivere’’, aveva concluso il conduttore e volto del ‘’Trio medusa’’. Gabriele Corsi è alto 1,78 centimetri e pesa circa 75 chili.

Amadeus: età, altezza, peso, moglie e figli