Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ormai è un'habitué delle prime pagine. La compagna del noto conduttore televisivo è nota per non avere peli sulla lingua. Anzi, se qualcosa non le va bene non le manda assolutamente a dire. Lo ha confermato anche il marito in occasione di una lunga intervista concessa al Maurizio Costanzo Show. Le polemiche che coinvolgono l'imprenditrice romana riguardano, quasi sempre, l'ostentazione della sua ricchezza sui social network. Costanzo ha chiesto spiegazioni in merito a Bonolis: lui, giustamente, si è schierato dalla parte della moglie: "Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è una 'paracula'. In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo". La diretta interessata, sempre nel salotto Mediaset ma ospite di Matrix Chiambretti, ha rincarato la dose: "Non ho bisogno di compiacere nessuno. Ho una ricchezza che oltre che essere economica, è quella di dire e fare quello che voglio. Io posso, voi no!". Fine delle polemiche? Macché, niente affatto. (Continua a leggere dopo la foto)



Dunque, non è estate senza polemica per Sonia Bruganelli. La signora Bonolis, però, questa volta ci ha provato ad accontentare gli haters e regalarsi un viaggio-vacanza su un volo di linea? Risultato: la compagnia di bandiera, Alitalia, è riuscita a far infuriare Sonia. E il suo sfogo su Instagram non è passato inosservato: "Allora, adesso un bell'aereo privato qui non ci stava bene? Benissimo! All'andata abbiamo fatto tre ore di ritardo con Alitalia, adesso almeno un’altra ora di ritardo, minimo. Ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati, non me ne frega un cacchio seguitemi non seguitemi, criticatemi fate quello che vi pare, a me su un aereo di linea non mi vedrete più". Del resto, i precedenti che coinvolgono Sonia e jet privati ci sono... (Continua a leggere dopo la foto)

L’anno scorso, sempre sui social network, la moglie di Bonolis aveva immortalato la figlia Adele sul jet privato noleggiato per raggiungere il Kenya. E gli haters da tastiera si erano scatenati. Anche l'anno prima, nel 2016, la Bruganelli aveva postato la foto della sua famiglia che andava in vacanza a Formentera a bordo di un aereo privato. In quell'occasione, rispondendo alle critiche aveva spiegato: "L'aereo privato non è nostro. Avendo molti bimbi, di cui una non proprio velocissima negli spostamenti, lo noleggiamo ogni anno. Potendo farlo, perché no?". Poi quest'anno la voglia di riprovare un volo di linea. Risultato? "Non mi vedrete più", promette la signora Bonolis. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma perché viaggiare su i jet privati? A far chiarezza, qualche settimana fa, sempre la Bruganelli: "All'inizio Paolo non voleva, l'ho convinto io a noleggiare l’aereo privato: siamo in tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere". La moglie di Paolo Bonolis continua poi nel rivelare: "È stata dura per lei, per noi, per i fratelli, ma questo è il mio dolore e nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia".

