“Prendevi…”. Umiliazione in diretta: Timperi mortifica la collega, lei perde la testa

A settembre, si sa, ricominciano tutti i programmi tv. E il 3 settembre è ricominciata anche “La vita in diretta”. La prima puntata della trasmissione ha subito sollevato qualche polemica per via dell’uscita poco felice di Tiberio Timperi. Proprio il 3 settembre, avevamo parlato di Tiberio Timperi per via di quell’incidente diplomatico – se così si può chiamare – che lo aveva messo nei guai. E aveva messo nei guai anche la Rai. Già, proprio il 3 settembre, si è tornati a parlare di quando, il 18 ottobre del 2014, Tiberio Timperi disse una bestemmia in diretta. Timperi stava presentando un avvocato ospite della trasmissione ma si è impappinato e ha perso la pazienza. Così ha sbattuto il pugno sul tavolo e ha detto la bestemmia in questione. Solo che sapeva che il programma era registrato. E non si è preoccupato più di tanto. Si sentiva sicuro. Sbagliando. Perché gli addetti al montaggio hanno fatto un errorino e mandato in onda il servizio sbagliato. Quello con la bestemmia. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente il video è diventato virale e la Rai – e Timperi – sono finiti nella bufera. E proprio il 3 settembre è arrivata la sentenza del Tar del Lazio che condanna la Rai a pagare 25.000 euro. Come riporta Il Giornale, il Tar del Lazio - con sentenza n.09009/2018 - ha stabilito due cose: 1) l’espressione di Timperi "è senza dubbio una bestemmia/imprecazione, di contenuto lesivo dello sviluppo dei minori". Continua a leggere dopo la foto

Secondo: la responsabilità è anche della Rai responsabile di negligenza perché "trattandosi di contenuto preregistrato, poteva essere effettuato un preventivo controllo prima della sua messa in onda" ed è responsabile di imperizia, "essendo stato trasmesso per ben due volte". Sarà per questa sentenza che il 3 Tiberi ha fatto un’altra gaffe pesante? Forse. Ma che è successo? C’è stato uno scambio di battute infelice tra Timperi e la collega Francesca Fialdini. Continua a leggere dopo la foto

La Fialdini era un po’ mogia, triste per aver preso un "29" all'esame universitario con Maurizio Costanzo, che, tra le altre cose, era presente in studio. Tiberio ci ha messo il carico: "Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23". Boom! La Fialdini era in evidente imbarazzo e non ha potuto tacere: "Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so". Era infuriata e stava per perdere la testa ma ha dovuto trattenersi. La trasmissione è continuata con tanta tensione. Poi Timperi si è avvicinato alla Fialdini, l’ha baciata e le ha ribadito che stava scherzando… Pace fatta? Boh...

