“Ecco cosa vedrete”. Detto Fatto, la confessione di Bianca Guaccero

“È un momento di grande cambiamento nella mia vita, a livello lavorativo e umano. Provo gratitudine, gioia, curiosità di misurarmi con qualcosa che per me è nuovo, le novità sono un elisir di giovinezza, mi mantengono viva. E sono molto concentrata: devo studiare, imparare cose, mi sento come se fossi all'università. Sarà come frequentare tanti corsi che non ho mai potuto frequentare: corsi di cucina, moda, trucco”. L’attesa è finita, il prossimo 10 settembre la nuova edizione di Detto Fatto marcata Bianca Guaccero partirà. Attesa e tensione come succede sempre ad ogni vigilia anche se la scelta di Bianca sembra vincente: "Non sono la classica conduttrice – aveva detto qualche settimana fa - Ci metterò la mia passione per la recitazione, il canto e il ballo. In più, la mia voglia di divertire o divertirmi, che magari la gente conosce di meno. Cercheremo di non stravolgere il format, ma di creare inserti di spettacolo, altrimenti non avrebbe avuto senso scegliere una conduttrice come me, che sono un'attrice...". (Continua dopo la foto)



Un’attrice che dovrà cercare di non far rimpiangere Elisa Isoardi, volata al timone della Prova del cuoco. “Il format è forte in sé, quindi non verrà stravolto – precisa - Diciamo che ci saranno cose che mi assomigliano un po', piccoli inserti di spettacolo ma sempre in chiave autoironica, mettendomi in gioco. E poi ci sono delle mie passioni, come il fitness: ho trovato una formula nuova, dedicata a donne e uomini che non hanno tempo di recarsi in palestra e che potranno farlo in maniera professionale da casa”.

“Vorrei essere me stessa più che posso: di solito interpreto personaggi mentre stavolta non avrò maschere e io per prima voglio conoscermi, insieme al pubblico”. Nata e cresciuta a Bitonto, Bianca debutta nel cinema con il film Terra bruciata (1999), regia di Fabio Segatori, con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. L'anno successivo è tra i protagonisti di Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Nel 2001 è tra i protagonisti, con il ruolo di Angelica, del film Tra due mondi, regia di Fabio Conversi.

Nello stesso anno appare in televisione nella miniserie televisiva di Rai 2 Ama il tuo nemico 2, diretta da Damiano Damiani, con Andrea Di Stefano. Successivamente alterna i ruoli nel cinema con quelli televisivi ed inoltre recita anche in teatro e partecipa ad alcuni programmi televisivi in veste di cantante. Nel 2002 entra nel cast di Mudu', al fianco di Emanuele Tartanone e tanti altri comici pugliesi. Nel 2003 fa parte del cast della serie tv di Rai 2 Tutti i sogni del mondo in cui interpreta una delle protagoniste assieme a Serena Autieri, Alessia Mancini ed Eleonora Di Miele.

