“C’è lei”. Grande Fratello Vip 3, ufficializzata la prima concorrente: chi è 

Mancano solo venti giorni dal debutto della terza edizione del ''Grande Fratello Vip'' e le anticipazioni non mancano. Per il momento le notizie ufficiali sono davvero poche anche se, i rumor, sembrano aver rivelato i nomi di ben dodici dei concorrenti che dovrebbero far parte di questa edizione. Al timone ci sarà ancora Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Secondo le voci ci saranno il comico Maurizio Battista, l'ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, l' ex concorrente di 'Pechino Express', Giulia Salemi, l'attore e conduttore romano Enrico Silvestrin, la soubrette Lisa Fusco, cantante Ivan Cattaneo, il campione olimpionico judoka Fabio Basile e l'ex attrice romana Eleonora Giorgi. E ancora l'attore Walter Nudo, vincitore della prima edizione de 'L'Isola dei Famosi' e l'attrice britannica ex conduttrice di 'Mistero' - affiancando proprio il vincitore della scorsa edizione, Daniele Bossari - Jane Alexander.



Ma adesso è ufficiale l'ingresso di Martina Hamdy, uno dei volti di Meteo.it. Padre egiziano e madre italiana, vive a Milano, e dopo l’esperienza a Veline ha continuato a fare televisione, diventando conduttrice del programma televisivo, meteo.it in onda sulle reti gratuite Mediaset dopo tutte le edizioni del TG4, TG5 e Studio Aperto ed in diversi orari sul canale all-news TGcom24.

Già nel corso della giornata, 361 Magazine aveva dato per certa la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi della showgirl Giulia Salemi e del campione di judo Fabio Basile. Entrambi sarebbero stati visti in partenza per Milano per le registrazioni dei video di presentazione e pare quindi assolutamente sicuro che li vedremo nella Casa più spiata d’Italia.

Il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 10 agosto aggiunge invece altri nomi di spicco, a partire dall’attrice e conduttrice Barbara De Rossi, l’ex veejay e attore Enrico Silvestrin (che raccoglierebbe dunque il testimone da Daniele Bossari, vincitore della scorsa edizione), l’ex ragazza di Non è la Rai Miriana Trevisan e l’ex tronista Sara Affi Fella.

