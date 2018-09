Si è fatto conoscere dal grande pubblico nella parte del capitano Anceschi della serie tv Don Matteo. In precedenza era stato don Bosco nell’omonimo film tv. Dal 2006 al 2008 e poi di nuovo dal 2013 alla conduzione di Affari tuoi, il gioco dei pacchi in onda alle 20.40 su Raiuno (premio regia televisiva 2014). Da ragazzo voleva fare il carabiniere, ma non supera i test di selezione. “Mio padre è siciliano, è stato medico della Marina, e mi ha trasmesso il senso del dovere, il sacrificio, la dignità. Per molti, oggi, parole astruse... Non per me, che, come tutti i ragazzini, chiedevo le scarpe di quella marca, i jeans di quell’altra, i libri di scuola nuovi e non quelli usati di mia sorella. “Bandiera vecchia, onor di capitano”, era la risposta di mio padre”, aveva raccontato in un’intervista. Nel 1986 decide però di intraprendere gli studi di recitazione. Insinna entra così nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a svariati film e opere teatrali. Fino al 2006 ha preso parte a vari film e fiction. A grande sorpresa è poi arrivato il debutto in tv nelle vesti di conduttore. (Continua a leggere dopo la foto)



Il suo esordio da presentatore è infatti avvenuto con Affari Tuoi su Rai Uno. Dopo molti anni passati in Rai, Flavio è arrivato anche nelle reti Mediaset, conducendo La Corrida nel 2011. È stato poi ballerino per una notte in due diverse edizioni del celebrity-talent di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Nel gennaio del 2001 riceve il premio speciale di "Prima - Guida Italiana Degli Attori" per la sua intepretazione in "Guardami" di Davide Ferrario. Nel 2004 vince il premio "Telegrolle - scommessa vinta" e il premio per l'Europa per la sua interpretazione di "Don Bosco".

Nello stesso anno riceve anche il premio internazionale Sant'Antonio per la fiction "Don Matteo" in cui interpreta il ruolo del Capitano Anceschi, personaggio che gli ha dato grande notorietà. Nel 2006 in Campidoglio a Roma è stato assegnato a Flavio Insinna il Premio di Cultura "Città di Santa Marinella", per la fiction "La Buona Battaglia" (Insinna interpreta Don Pietro Pappagallo, una delle 335 vittime dell'eccidio alle Fosse Ardeatine, del marzo del 1944). Nel 2016 dona la sua barca personale all'associazione Medici Senza Frontiere a supporto delle attività di soccorso e assistenza in mare nelle rotte di migrazione verso l'Europa.

Flavio Insinna non ha mai svelato alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale, anche se finì al centro dell’attenzione del gossip a causa del matrimonio saltato con la sua fidanzata. Le nozze con Graziamaria erano pronte, ma all’improvviso sono state annullate, senza alcuna spiegazione. Nel 2018 i gossip parlano di una relazione con Adriana Riccio, concorrente di una delle edizioni di ''Affari Tuoi''. Flavio insinna è nato a Roma il 3 luglio 1965, è alto un metro e ottanta centimetri e pesa settantacinque chili.

