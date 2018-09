“Che fine ha fatto la Gabanelli?” Ecco dove la rivedremo, da stasera

Un volto assente dal piccolo schermo da qualche tempo. Una perdita importante per il panorama dell'informazione italiano. Parliamo di Milena Gabanelli che dal 1997 fino a qualche mese fa è stata a capo di Report, programma di successo in onda su RaiTre. Negli anni il programma è diventato il più noto format di giornalismo investigativo in Italia. Affronta soprattutto temi di carattere economico, ma anche argomenti legati alla salute, alla giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, e di questioni legate al crimine organizzato: ecomafia, servizi segreti e non solo. La trasmissione è stata anche soggetta a querele a causa dei delicati argomenti trattati. Milena e il suo programma, Report, hanno spesso rotto le uova nel paniere a molte aziende e multinazionali. Tra queste, la più nota polemica è con il gruppo Ferrovie dello Stato che le chiesero danni per 60 miliardi di lire. Il 28 novembre 2016 ha condotto la sua ultima puntata di Report congedandosi con il 'suo' pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)



Grazie alla conduzione di Report, la Gabanelli ha raggiunto un'alta percentuale di popolarità tant'è che, nell'aprile 2013, in occasione della nomina del nuovo capo dello Stato, il Movimento 5 Stelle pensò proprio alla giornalista e conduttrice TV come volto da proporre. La Gabanelli fu la più votata nella consultazione interna agli iscritti del Movimento 5 Stelle ma si ritenne, in prima persona, inadeguata al ruolo di capo dello Stato, rigettando la candidatura.



Ma adesso che fine ha fatto Milena Gabanelli? Dopo l'addio alla Rai arrivato a metà 2017 con le dimissioni, cura una rubrica sul Corriere della Sera (Dataroom) con inchieste e approfondimenti. E da oggi, lunedì 3 settembre 2018, la Gabanelli tornerà sul piccolo schermo TV. Dove la vedremo? Presto detto: a partire da oggi ospiterà una rubrica di Milena Gabanelli. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore del telegiornale con un post su Facebook. "Da stasera ogni lunedì una pagina del TG con Milena Gabanelli", ha scritto Mentana sul social network. "Mentana ha pensato di riprendere per il TG il mio 'Dataroom' del lunedì. Stasera lo manderà in onda poi mi farà due domande sul tema affrontato", ha spiegato Gabanelli all'Adnkronos.



Qualche settimana fa, in un'intervista a 'La Verità', Gabanelli aveva escluso un suo ritorno in Rai. "Ho voltato pagina e i miei pensieri oggi - aveva spiegato - sono da un'altra parte". Stasera, dunque, per Milena inizia una nuova avventura tutta da vivere.

