"La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l'ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso". Così Massimo Giletti, intervenuto tempo fa a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, ricordava l'amico e collega Fabrizio Frizzi che era scomparso da poche ore, stroncato all'età di 60 anni da un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Frizzi si era spento lo scorso 26 marzo all'ospedale romano Sant'Andrea, aveva lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Una storia dolorosa fatta di pagine bellissime che ieri si è arricchita di un nuovo capitolo. Valeria Favorito, la ragazza malata di leuceimia che il conduttore salvò donandole il midollo quando aveva appena 11 anni si è sposata e ha voluto ringraziarlo. (Continua dopo la foto)



«Lo volevo come testimone. Mi disse: se le mie forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so», ha detto Valeria che all'altare, oltre alla gioia nel cuore sentirà anche il vuoto per la sua assenza.Valeria inizialmente non seppe chi le donò il midollo, poi ha scoperto che era stato proprio Fabrizio che in quel periodo stava girando una fiction ed era impegnato nella conduzione dello show "Per tutta la vita" del sabato sera con Romina Power.

Durante una puntata la Power parlò dell'assenza del collega: «Fabrizio oggi non c’è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno», ma inizialmente fu difficile da capire. Valeria dopo la guarigione scrisse una lettera al suo donatore, sapendo solo che era un personaggio noto e quando lui rispose firmandosi Fabrizio, capì. I due si incontrarono e divennero molto amici, o come diceva Frizzi "fratelli di sangue".

Impronte, quelle lasciate da Fabrizio, che il tempo non potrà cancellare.

