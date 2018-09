Sempre ironica e divertente, Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Con le sue battute, la sua ironia e le irriverenti opinioni, la Cipollari è uno dei volti di “Uomini e Donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo sch si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai vestiti sensuali che indossa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe. Grazie a questo "personaggio", Tina Cipollari ottiene in breve tempo un certo successo popolare, grazie al quale viene invitata frequentemente a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi). Il vero nome di Tina Cipollari è Maria Concetta Cipollari, detta Tina. L’opinionista di “Uomini e Donne” è nata il 14 novembre del 1965 a Viterbo, nel nord del Lazio. Tina è alta 172 cm. La forma fisica di Tina Cipollari è stata oggetto di molti gossip in questi ultimi mesi. (Continua a leggere dopo la foto)



Se infatti nei primi anni 2000 Tina era molto magra, con il passare degli anni ha preso un po’ di chili per poi perderli nell’estate del 2016 a seguito della sua partecipazione al programma Pechino Express. Dopo l’esperienza nel programma Tina ha deciso di dare una svolta anche al suo look cambiando taglio di capelli e piega. Inoltre, come dichiarato da Tina stessa, Pechino Express ha fatto bene anche alla sua anima e le ha portato un vero e proprio cambio interiore.

Poco dopo, infatti, l’opinionista e suo marito, l’hai stylist Chicco Nalli decidono di allontanarsi e nel 2017 arriva la notizia della separazione. La vita di Tina prosegue tra tv e figli e nel giungo del 2018, l’opinionista di ‘’Uomini e Donne’’ intraprende una relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Chicco e Tina si sono conosciuti a Uomini e Donne quando Kiko corteggiava un’altra donna.

Durante il trono di Zaida, infatti, lui cambiò preda e vide di nascosto la Cipollari, che riuscì a conquistarlo. Dal matrimonio con Kikò Nalli sono nati tre bambini. Nel 2003, dopo solo un anno di relazione, la coppia ha avuto il primo figlio, Mattias. Nel 2006 è nato il secondogenito di Tina Cipollari e Kikò, Francesco. Solamente un anno dopo poi è nato il terzo figlio, Gianluca.

