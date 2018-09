Sarà dura, durissima. Lo è stato doverlo salutare, lo sarà di più iniziare una nuova stagione e non vederlo lì, sul piccolo schermo della TV, con il suo immancabile sorriso. Lui, sempre sorridente, nonostante la vita gli abbia voltato le spalle strappandolo troppo presto agli affetti dei suoi cari, della piccola Stella e dell'amore Carlotta. Già, Fabrizio Frizzi non c'è più ma è difficile farsene una ragione: da marzo il mondo della TV non riesce a colmare questa grave perdita. Lui, uomo tutto d'un pezzo - e non potrebbe esser altrimenti, considerati i giudizi unanimi dei colleghi -, professionista esemplare. Sarà Flavio Insinna a doverlo rimpiazzare a L'Eredità a partire dal 24 settembre: per l'ex volto noto di Affari Tuoi compito più arduo non poteva esserci. "Chiedetemi tutto - ha più volte ribadito il 'capitano' dei carabinieri in Don Matteo - ma non di rimpiazzare Fabrizio. Lui era unico, io potrò solo sostituirlo fisicamente". Sì, perché Fabrizio con L'Eredità era tornato a esser uno di casa. Frizzi, mandato via dalla Rai in tempi non sospetti - come ribadito in più occasioni da Giletti - adesso viene ricordato da tutti, indistintamente. Lui che in passato era considerato il padrone di casa di Miss Italia, kermesse di bellezza che da qualche anno si è trasferita sulle frequenze di La7 abbandonando proprio mamma Rai. (Continua a leggere dopo la foto)

E Miss Italia 2018 è pronto a prendere il via. La patrona del concorso, Patrizia Mirigliani, ha svelato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni un'anticipazione di quello che accadrà nelle due serate trasmesse da La7 il prossimo settembre, con un pensiero dedicato proprio a Frizzi, per anni alla guida della trasmissione televisiva: "Un ragazzo magnifico che faceva parte della nostra famiglia. Abbiamo vissuto con lui tantissimi anni, fatti di lavoro e di amicizia, al fianco delle nostre miss. (…) Lo ricorderemo assieme alle 30 ragazze finaliste". Ma la figlia di Enzo Mirigliani, che da lui ha ereditato la guida del concorso di bellezza, ha anche raccontato di un retroscena tutt'altro che irrilevante, relativo all'edizione di Miss Italia 2019: "Avevo pensato di dare a Fabrizio la prossima edizione, quando Miss Italia festeggerà 80 anni". (Continua a leggere dopo la foto)





È tutto pronto, dunque, per Miss Italia 2018 su La7 e quest'anno sarà un'edizione più speciale del solito secondo Patrizia Mirigliani che ha voluto Francesco Facchinetti e Diletta Leotta a condurre il concorso di bellezza, ma ha chiamato anche Carlotta Mantovan per mantenere vivo il ricordo di Fabrizio Frizzi. L’amato conduttore nella sua lunga carriera in TV ha condotto Miss Italia per 17 edizioni fino al 2001, quando ha conosciuto tra le concorrenti quella che sarebbe diventata sua moglie: possiamo considerare a tutti gli effetti Frizzi come il simbolo della kermesse ed è doveroso rendergli omaggio attraverso una iniziativa che la Mirigliani ha anticipato su Diva e Donna. Ma di cosa si tratta? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



"Durante la finale omaggeremo Fabrizio e ho voluto anche Carlotta - ha detto - D'altronde Miss Italia ha fatto da cupido tra lei, che era nostra concorrente, e Fabrizio". E infatti Carlotta Mantovan, moglie del conduttore prematuramente scomparso quest’anno, sarà ospite nel programma che sarà condotto dalla bella Diletta Leotta. "In questo momento di ricordo - ha spiegato la Mirigliani - ci sarà una fascia dedicata a Fabrizio. Saranno le stesse ragazze in gara ad assegnarla e vorrei che la consegnasse Carlotta".

