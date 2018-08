Si chiama Maria Antonietta Fasone (ma lei si fa chiamare Mara) la tronista della nuova stagione di ‘’Uomini e Donne’’. Dopo l'annuncio dei primi tre nomi, i due ex corteggiatori di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni ed l'ex tentatrice di ''Temptation Island'' (anche lei passata per 'Uomini e Donne' in qualità di corteggiatrice) Teresa Langella, la trasmissione, tramite l'account social ufficiale, ha svelato un nome meno noto, quello della giovane siciliana. Nel video di presentazione, la ragazza ha dichiarato di aver sofferto molto le difficoltà economiche della sua famiglia, costretta a sopravvivere in condizioni molto difficili. Sara si è dovuta occupare delle sue tre sorelle minori, sostituendosi ai suoi genitori, costretti a lavorare giorno e notte. La giovane siciliana ha affermato commossa di sentirsi sola, sentendosi l'unico punto di riferimento e di sostegno per se stessa. Desidera un uomo con ideali e valori e il suo sogno più grande è quello di diventare mamma e di poter avere presto una famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)



Bellissima, con un fisico mozzafiato e delle curve da capogiro, Mara Fasone ha preso parte a diversi concorsi di bellezza. Il suo esordio è stato in un concorso provinciale. Poi, come molte altre sue colleghe, ha deciso di seguire il suo sogno e di partecipare a concorsi provinciali e regionali, fino ad arrivare alle selezioni del concorso più famoso nel nostro Paese, ovvero ''Miss Italia''. Dopo l'esperienza a Salsomaggiore, Maria ha fatto un grande balzo.

L’esperienza più importante è stata infatti quando ha avuto l’occasione di rappresentare l’Italia a ''Miss Universo 2012'', dove si è classificata tra le finaliste. Il suo nome è circolato su molti siti dei paesi sudamericani per via delle foto sensualissime pubblicate sul suo account Instagram, prontamente bloccato come prevede il rigido regolamento di ''Uomini e Donne''. Venerdì 31 agosto è stata registrata la prima puntata del Trono classico. Sui social, la redazione ha confermato che Mara Fasone è la tronista ufficiale di Uomini e Donne. Durante il video di presentazione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Sara ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a partecipare a ‘’Uomini e Donne’’.

“In questo momento della mia vita voglio innamorarmi, voglio un uomo che abbia i miei stessi ideali. - ha raccontato la giovane siciliana - Che sia una persona rispettosa, piena di valori, che tiene tanto alla famiglia e che non dica bugie. Il mio sogno più grande è quello di creare una famiglia, quindi diventare mamma”. Siciliana di Palermo, classe 1992, Maria è alta un metro e settanta centimetri e pesa e con una vita alle spalle che l’ha fatta crescere prima del dovuto.

