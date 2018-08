“Te la fai con mio marito!”. Rissa tra presentatrici lontano dalle telecamere

Gli spettatori erano abituati a vederle sempre una accanto all'altra, sorridenti, apparentemente felici. Condividevano il loro lavoro sotto gli occhi delle telecamere, presentando le notizie del meteo una accanto all'altra, e inondavano i social di foto che le mostravano affiatatissime, spesso con filtri scherzosi per rendere il tutto più divertenti. E invece tra Chelsea Ambriz, 26 anni, e la collega Erica Bivens i rapporti non potevano essere più tesi. Alla fine, è arrivata anche la drammatica resa dei conti: mentre si trovavano in un locale pubblico nella città di Huntington, negli Stati Uniti, tra le due è scoppiata una violentissima rissa, sotto gli occhi degli altri clienti rimasti a bocca aperta di fronte alla scena. Chelsea ha accusato Erica di aver avuto un flirt con suo marito: le scuse dell'altra non sono bastate a calmarla e così la ragazza le si è scagliata contro con violenza, lasciandola a terra sanguinante prima di andarsene. (Continua a leggere dopo la foto)

Chelsea è stata denunciata dalla collega per la violenta aggressione. Nella colluttazione, Erica ha riportato una frattura al cranio e una profonda ferita accanto all'orecchio, che le ha provocato un copioso sanguinamento e ha necessitato cure immediate. Stando a quanto riportato dalle testate locali le due, che spesso condividevano del tempo libero anche fuori dal lavoro, avevano deciso di trascorrere una serata insieme per una festa. (Continua a leggere dopo la foto)

L'evento si svolgeva all'interno di un bar. Al termine del party, le due hanno scelto di rimanere a bere qualcosa insieme e qui, tra una chiacchiera e l'altra, i toni hanno iniziato a farsi sempre più pesanti fino a quando Chelsea non ha accusato esplicitamente Erica di avere una storia con suo marito. Stando a quanto scrive la testata Metro, le due avevano avuto già in passato dei problemi ma le cose sembravano essersi del tutto chiarite. (Continua a leggere dopo la foto)

Le due sono famose come volti del meteo per l'emittente americana WSAZ, molto seguita dagli spettatori che vogliono informarsi sul clima previsto nei giorni successivi. Solitamente sempre dolci e sorridenti, la notizia della rissa tra le due ha molto colpito gli spettatori americani, che ora danno per scontato che le due non tornino mai più a lavorare insieme.

“Sei un morto che cammina”. Minacce di morte a Francesco Schiattarelli, il 19enne omicida di Ciccio Augieri. Rissa dopo la disco

fbq('track', 'STORIE');