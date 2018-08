Per il pubblico della televisione italiana, dove lavora da circa trent'anni è Pierino la peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Stiamo parlando di Piero Chiambretti, conduttore e showman che ha avuto l’onore di condurre il Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno. Piero Chiambretti nasce da una ragazza madre di nome Felicita, poetessa e autrice di canzoni, ma nonostante ciò la donna riesce a crescere il figlio facendogli frequentare l’Istituto Maffei di Torino, poi al DAMS di Bologna. Piero inizia la sua carriera nel 1976 dapprima come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche di Torino, dal 1981 al 1986 lavora come animatore turistico, ma nel 1977 in coppia con Erik Colombardo debutta in televisione con il programma Non siamo gazzose. Il successo è arrivato nell’autunno del 1987, quando Rai 3 lo ha ingaggiato per il programma Va’ pensiero. Dal 1991 al 1992 Piero Chiambretti conduce su Rai 3 un programma impertinente intotolato Il portalettere. In un periodo storico particolare che precede il crollo della Prima Repubblica, Piero, vestito da postino, recapita scomode lettere a personaggi della politica e della cultura italiana, come Giuliano Ferrara, Tinto Brass, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Marco Pannella. La svolta artistica del cinico conduttore è rappresentata dal programma di Boncompagni, Chiambretti c’è, in onda su Rai 2 dal 2001 al 2003. Al suo fianco Alfonso Signorini, lo stilista Renato Balestra, Patrizia De Blank e la figlia Giada. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2003 Piero viene cacciato dalla Rai: “Era talmente depresso tanto che un giorno, andando a giocare a tennis per allontanare la disperazione, riuscii a rompermi una gamba. In quel momento capii che il mio fisico stava dicendo stop, e per un anno niente televisione. Ricordo ancora l’ultimo incontro con Cattaneo, accompagnato da Marzullo e dal loro capo ufficio stampa Paglia che masticava chewingum. Mi guardavano come se già fossi un cadavere che scivolava lungo il fiume, anzi lungo il canale, visto che eravamo a Venezia”. l programma di Chiambretti che ha avuto più successo è certamente Markette – Tutto fa brodo in TV, in onda su La7 dal 2004 al 2008, che lo porta alla ribalta e lo fa diventare una vera e propria celebrità nazionale. Poi torna a Mediaset con Chiambretti Night – Solo per Numeri Uno.

È stato fidanzato per oltre 7 anni con la conduttrice Ingrid Muccitelli, con cui la storia è naufragata nel 2009. Nel 2011, dalla relazione con Federica Laviosa, ha avuto una figlia, Margherita. Ha raccontato a Io Donna: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita. Con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili. Da quando c’è lei, poi, tendo a preservare molto la mia privacy. Certo, in passato non mi sono risparmiato nelle faccende di cuore e ho certamente avuto una vita molto vivace da quel punto di vista.”

Mamma Felicita l’ha avuto a diciotto anni e l’ha tirato su da sola a Torino: “A quattro anni imitava le gemelle Kessler e Gino Bramieri. Era un patito di Rita Pavone. Si vestiva da sceicco bianco. Voleva diventare Alighiero Noschese e piangeva tutti gli anni davanti alla televisione quando il suo biglietto della lotteria non vinceva. A dieci anni, con una lettera 32, cominciò a scrivere un romanzo giallo. A scuola però non si è mai applicato”. Chiambretti è nato ad Aosta il 30 maggio 1956 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, è alto un metro e sessantatré centimetri e pesa circa settanta chili.

“Raffaella? Nessuno lo sa…”. Piero Chiambretti boom: la rivelazione sulla Carrà