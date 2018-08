“Ecco dov’era finita”. L’ex gieffina Cristina Del Basso è stata rintracciata: come la ritroviamo

Da soubrette nei programmi di prima serata a mamma single: scopriamo che fine ha fatto Cristina Del Basso, protagonista del Grande Fratello 2009. Classe 1987, originaria di Varese, quando partecipò al Grande Fratello 9, Cristina frequentava ancora l’Università di Pavia, ma non era nuova al mondo della tv. L’anno precedente infatti aveva cercato di salire sul bancone di Striscia la Notizia partecipando al programma Veline e arrivando in finale con Sarah Nile (anche lei volto storico del reality show di Mediaset). Dopo l’esperienza al Grande Fratello ha fatto qualche comparsata al cinema, collezionato foto provocanti per Playboy Italia nel 2012 ed è stata anche protagonista di un videoclip musicale della band bolognese Stil Novo. Non tutti ricorderanno forse che Cristina Del Basso rientrò nella casa del Grande Fratello 12 come una nuova concorrente, è stata protagonista in una rubrica per Domenica Cinque su Canale 5, ballerina nella trasmissione “Colorado Cafè”, inviata della “Vita in Diretta” per il Festival di Sanremo 2010 su Rai1. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora inviata per Mattino Cinque su Canale 5, contenitore mattutino condotto da Federica Panicucci e Paolo Del Debbio e ha partecipato al cast della prima puntata di “Un medico in famiglia 7”. Negli anni l’abbiamo vista in Un medico in famiglia 7, A Natale mi sposo con Massimo Boldi, I soliti idioti e La mia mamma suona il rock. Inoltre ha posato senza veli per Playboy e Panorama. Oggi Cristina Del Basso ha 30 anni ed è una mamma single. Nel 2015 infatti la soubrette ha dato alla luce Riccardo, il figlio nato dalla relazione con Gianluca Colombo Ferioli.

“Ho creduto ai due cuori e una capanna, ai millantatori, al bastiamo a noi stessi, a quelli che credevano di poter essere sostituiti dal loro portafoglio, a uomini innamorati del proprio ego – aveva spiegato tempo fa parlando dell’ex compagno e del figlio -. L’uomo della mia vita l’ho partorito. In una notte incantata. Lui è così bello, così perfetto, così buono, così dolce che vorrei che la magia dei nostri abbracci durasse per sempre.Da quel primo novembre la vita si è fermata, eclissata in una bolla di notti insonni, rigurgiti, sorrisi, coliche, abbracci”.

Nel 2017 l'ex gieffina, famosa per le sue curve prorompenti e per il suo décolleté prosperoso, era tornata davanti alle telecamere dopo la gravidanza. La giovane aveva confidato di aver fatto nuovo intervento al seno perchè prosciugato dall'allattamento. Cristina Del Basso è nata a Varese il 3 maggio del 1987. É alta 173 centimetri e pesa 55 chili.

