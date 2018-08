“Un cazzottone in faccia”. Barbara D’Urso dopo l’incidente: ecco come sta

Una manciata di giorni e ritroveremo Barbara D'Urso sul piccolo schermo. Dopo la pausa estiva, infatti, Carmelita è pronta per tornare in onda con Pomeriggio Cinque, il salotto tv che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. L'incidente sul set de La dottoressa Giò che Barbara ha avuto l'altro giorno, però, ha preoccupato i fan, che hanno quindi cominciato a temere lo slittamento della prima puntata del suo programma seguitissimo. Niente paura: il debutto della nuova stagione non verrà rimandato. Lo conferma la stessa Barbara, che dà così anche un aggiornamento sulle sue condizioni di salute:“Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”, fa sapere sui social tranquillizzando tutti. Ma che è successo durante le riprese della fiction per cui la D'Urso pur di lavorarci ha rinunciato alle ferie estive? Era stata proprio lei a condividere su Instagram uno scatto che la ritraeva al pronto soccorso. (Continua dopo la foto)



Niente di grave, sia chiaro, ma i suoi follower (ne conta più di un milione e mezzo su Instagram) si sono allarmati. La regina di Canale 5 ha infatti pubblicato sulle Storie il referto del Policlinico Casilino di Roma, spiegando di aver preso “un cazzottone in faccia” durante l'ultimo giorno di riprese de La Dottoressa Giò. Ha poi aggiunto di non poter spiegare come ha preso la botta sul viso, ma ha fatto sapere di essersi sottoposta a elettrocardiogramma e rx emitorace. “Come stiamo? - chiedeva ironica la D'Urso nella Storia - Insomma, ho preso una sorta di cazzottone in faccia. Non posso spiegare perché, ma questa macchina mi salverà come sempre...”.

Ma qualcuno deve essersi approfittato della situazione e ha cominciato a far circolare immagini di una Barbara malridotta, al punto che la conduttrice si è vista costretta a intervenire per rassicurare i suoi sostenitori: “Le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla”, ha precisato sull'incidente avuto sul set. E ancora: “Su internet gira persino la foto di un’'uto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!”, ha aggiunto.





Quindi, dopo le dovute precisazioni, un aggiornamento sulle sue condizioni e un sentito ringraziamento a coloro che in queste ore le hanno dimostrato affetto e vicinanza. “Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese”, ha poi spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, tranquillizzando tutti. E poi, sempre a mezzo Instagram: “Voglio ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di apprensione ma preciso che sto bene!”, ha scritto ancora nel post. I fan di Carmelita possono stare sereni: la loro beniamina sta bene e lunedì prossimo tornerà in diretta.

