Ormai non è una novità: dopo la separazione da Chicco Nalli, Tina Cipollari ha un nuovo compagno. La Vamp di Uomini e Donne e opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi ha ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio con l'hair stylist dei vip. Si tratta di Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Inizialmente Tina manteneva riserbo assoluto sulla sua nuova storia, dunque si sono scatenati rumor infiniti. Qualcuno pensava a un ritorno di fiamma con l'ex e addirittura a una quarta gravidanza. A inizio estate il settimanale Nuovo aveva pizzicato la Vamp di Uomini e Donne in vacanza con l'ex marito e i tre figli. In quell'occasione l'opinionista mostrava delle curve più pronunciate, quindi è sorto subito il gossip su una sua presunta dolce attesa insieme a quello che la rivoleva 'in love' con Nalli. Entrambe le indiscrezioni, però, si sono rivelate infondate. Con l'ex marito la Cipollari ha mantenuto ottimi rapporti, ma non sono tornati insieme. E infatti pochi giorni dopo è uscita la conferma del nuovo amore di Tina, Vincenzo appunto.



E Chicco come l'ha presa? Solo ora l'hair stylist rompe il silenzio. E lo fa sulle pagine della rivista Nuovo. Al settimanale Nalli conferma di aver conosciuto il nuovo compagno della Cipollari e fa sapere di essere certo che sia una brava persona: “Mi fa davvero piacere che abbia un compagno accanto: lo conosco poco, ma quanto basta per sapere che lei è in ottime mani. Tina è una donna intelligente”, ha detto riferendosi anche al fatto che l’uomo frequenterà inevitabilmente anche i figli, Gianluca, Mattias e Francesco.

Nell'intervista a Nuovo, poi, Chicco dà anche uno scoop. Anche lui, e prima di Tina, aveva voltato pagina dopo la separazione. Con l'attrice spagnola Myr Garrido, classe 1981. Myr, che conosce la televisione italiana, aveva fatto sapere di aver visto la Cipollari in tv e di averla trovata deliziosa. Aggiunse, inoltre, di essere certa che non avrebbe avuto alcun motivo per temerla. Ma tra i due la storia, che è cominciata da poco, è già arrivata al capolinea, conferma lui sempre a Nuovo.

I rapporti con Tina, invece, continuano a essere ottimi. Anche per il bene dei figli. Ma sin dall'inizio i due ex ci avevano tenuto a sottolineare che nonostante la fine dell'amore stima e affetto erano rimasti intatti. Non a caso hanno continuato a vivere sotto lo stesso tetto per qualche tempo anche dopo la separazione. “Per me è come un fratello”, aveva dichiarato l’opinionista, che non ha mai nascosto di volere al suo ex un gran bene.

