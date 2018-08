Far perdere la pazienza a Nadia Toffa deve essere il nuovo gioco social, tutto italiano, di fine estate: negli ultimi giorni d'agosto, mentre milioni di italiani tornano alla vita di tutti i giorni impegnati sul posto di lavoro, c'è anche chi si diverte a speculare sulla salute di chi, suo malgrado, è un personaggio pubblico. Già, perché di Nadia, 'iena' della trasmissione di Italia 1, si parla sempre tanto: la sua malattia, il dramma che l'ha colpita a fine 2017, ha segnato tutti i suoi fan e non solo; in molti sono preoccupati per la salute della giovane bresciana che, con così tanta vita ancora davanti, deve vincere la sua battaglia più importante. Deve sconfiggere un brutto male e sta provando ad affrontare questa dura guerra con la caratteristica che la contraddistingue da sempre: il sorriso. Nelle ultime settimane Nadia ha postato tanto sui social network: ad agosto ha 'riattivato', portandola quasi a regime, la sua pagina Instagram. Negli scorsi mesi, invece, il silenzio e la penuria di fotografie aveva fatto preoccupare i fan. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma c'è un problema. Perché il cambio di rotta, il passaggio da 'quasi zero' a 'tanto', tutto in una volta, ha fatto insospettire qualche buontempone del web. Tant'è che c'è chi è pronto a scommetterci: quella in foto non è Nadia Toffa. Insinuazioni che dovrebbero esser bollate come tali. Ma quando la voce diventa insistente è meglio correre ai ripari. Certo, bisogna davvero mettersi di impegno per far sbottare la 'pacifica' Toffa che, proprio nei giorni scorsi, su Instagram ha perso totalmente le staffe. Nadia ha postato una foto che la ritrae felice mentre è a pranzo dalla madre e dopo aver ricevuto molti commenti ha scritto "Vi abbraccio fortissimo e grazie a tutti dei bei messaggi". (Continua a leggere dopo la foto)





Ma le polemiche non si sono placate e così, nel pomeriggio, la 'iena' di Brescia ha deciso di rispondere a un utente Instagram in modo deciso e spazientito: "Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions". Difficile darle torto: la polemica è davvero quasi surreale, tanto che la Toffa scrive a un altro follower a riguardo dei post social: "Vere sì, e sono io". E proprio sui social, nelle ultime ore, ha deciso di presentare la sua 'fotografa' ufficiale, colei che la tempesta di scatti da postare poi sui social. Si chiama Margherita e di professione, nella vita, fa la 'mamma di Nadia'. E per lei una dedica speciale e super-romantica... (Continua a leggere dopo la foto)



"Ecco la mia mamma che mi riempie di foto. #amore incondizionato #mammina #quanto bene. 🙏🏻Sono sempre la sua piccola. Mi chiama ancora così. #marghe fiore. 🌻 stupenda sei. Profumi di buono. Sai di buono! Amica e mia confidente. Mia prima fan 💥 ciao a tutti e buona giornata". E per mamma Margherita è subito boom di like. A inizio agosto Nadia Toffa si è presentata con un volto sorridente e un annuncio che ha riempito i follower di gioia: "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene, ora inizio le vacanze". Nadia Toffa ha svelato e confermato su Instagram il suo ritorno nella trasmissione e lo ha fatto prima con una foto in cui appare in cucina alle prese con una cenetta e poi con un commento rispondendo a un fan che le chiedeva quando sarebbe tornata in TV.

