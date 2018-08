È la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Appena ventunenne vince Miss Muretto, viene eletta Donna Ideale nel 1987 e partecipa, come rappresentante per l’Italia, a Miss Universo 1988. Le tappe della sua carriera televisiva sono note ai più: debutta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione Domani sposi su Rai Uno; partecipa ai programmi sportivi su TMC in qualità di inviata sportiva. Dopo aver condotto "Domenica In" insieme a Pippo Baudo, nel 1993 passa a Mediaset, dove la sua popolarità decolla definitivamente grazie a programmi cult quali Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar e soprattutto Le iene. Il terzo millennio saluta il ritorno in RAI, sul secondo canale, e la piena consacrazione con la conduzione di Quelli che... il calcio (2001-2011) e del reality show L'isola dei famosi (2003-2011), il cui successo la proietta sul palco dell'Ariston nel 2004. Nel 2008 Simona Ventura è stata impegnata, oltre che sul fronte televisivo, anche su quello letterario con Crederci sempre arrendersi mai, la sua autobiografia scritta a quattro mani con l’amico Darwin Pastorin e su quello cinematografico, protagonista al fianco di Massimo Boldi, di La fidanzata di papà, per la regia di Enrico Oldoini. (Continua a leggere dopo la foto)



Simona conduce due programmi di punta di Rai Due, L’Isola dei Famosi e Quelli che il calcio, e in qualità di giudice nella seconda edizione di X Factor e nel 2010, al termine della stagione televisiva e dopo 10 anni di collaborazione con la Rai, firma un contratto di esclusiva con il canale satellitare Sky. Nel 2015 conduce per il secondo anno la finale di Miss Italia su la7 e il reality show Il contadino cerca moglie su Fox Life. Nel 2016 Simona è la prima presentatrice a partecipare come concorrente a L’Isola dei Famosi, il reality show da lei stessa condotto per 8 anni. Nell’autunno dello stesso anno arriva alla conduzione di un nuovo factual, Selfie- le cose cambiano prodotto da Fascino l’agenzia di Maria De Filippi.

Nel 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini. La relazione tra i due naufragherà in seguito a numerosi tradimenti, di cui la conduttrice parlerà diffusamente al programma L’Intervista di Maurizio Costanzo: “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, mettevo il salame negli occhi perché ero molto innamorata di Stefano. (…) Io l’ho fatto solo una volta, è stato il piede di porco che ha scardinato il nostro matrimonio. Nei suoi tradimenti avevo pazienza, ma non potevo mica restare 8 anni da cornuta e mazziata…”.

La conduttrice ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo. A seguire inizia una relazione con Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, e le viene affidata una bambina, Caterina, di cui nel 2014 ottiene l’adozione. Simona Ventura ha vinto 9 Telegatti e svariati Premi Regia Televisiva. La conduttrice, nata a Bentivoglio (Bologna) il 1 aprile 1965, è alta 175 centimetri e pesa 65 chili. Non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi rifatta il naso tre volte e il seno.

