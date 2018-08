“Non vuole me che…”. GF Vip, l’accusa impensabile a Ilary. Massacro

Ilary Blasi nella bufera. La moglie di Francesco Totti presa di mira da una vip che non è stata selezionata per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’amato reality sta per cominciare: dovrebbe iniziare lunedì 24 settembre anche se alcune indiscrezioni sostengono che inizierà prima. Insomma, ci siamo. E Ilary è pronta per questa nuova edizione: potrà dedicarsi anima e corpo al reality visto che ha mollato Le Iene proprio per avere più tempo per il Grande Fratello Vip. Pare però che rivedremo la signora Totti al timone dello show a gennaio, quando il GF sarà finito. A ogni modo, perché Ilary Blasi è nella bufera? Che ha combinato? In realtà nulla… Ma qualcuno non ha preso bene la sua indifferenza. Va bene, ma chi? Signori e signori, parliamo della ex star del porno Cicciolina della quale, tempo fa, si diceva che avrebbe preso parte al reality di Canale 5. Solo che non ci sarà… E ora la Staller sta infangando la trasmissione e la sua conduttrice… Continua a leggere dopo la foto

Beh, come tutti sappiamo, Cicciolina non sta passando un bel momento: il suo vitalizio da ex onorevole è stato tagliato e ora deve lavorare… Più volte la Staller ha detto di essere pronta per il Grande Fratello Vip. Ha detto anche che avrebbe devoluto i soldi guadagnati in beneficenza. “Continuo a lavorare per mantenermi – ha dichiarato a Sono - non è facile perché in Italia è tutto un monopolio. Sto rifacendo il mio sito, in cui vendo magliette e il mio libro fotografico a colori. Poi dipingo e vendo quadri". Continua a leggere dopo la foto

Evidentemente, però, sperava che davvero sarebbe stata chiamata dalla produzione del GF Vip. Ma non è successo. E ora è furiosa: “Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti - ha detto al settimanale Oggi - e non si trova un posto per la prima pornodiva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare". No, la Staller non l’ha per niente presa bene… Ma ora che si deve fare? Il cast è chiuso… Proprio da poco sono stati confermati i nomi dei famosi che vivranno insieme per qualche settimana. Continua a leggere dopo la foto

Per Cicciolina questa non sarebbe stata la prima esperienza all’interno di un reality show. Nel 2008 ha partecipato a “Bailando por un sueño“, che sarebbe l’edizione argentina di Ballando con le stelle. In coppia con Joel Ledesma, la sua esperienza non è stata positiva poiché ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio. Riguardo il taglio del vitalizio da 3.000 a 1.000 euro al mese, Luca Di Carlo, il legale di Cicciolina ha fatto sapere: “Faremo ricorso, è stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. Si tratta una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze e riguarda i deputati, ma non i senatori e i consiglieri regionali”.

