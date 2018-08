“Ritorno a sorpresa”. Grande Fratello Vip, il cast completo è da sturbo

L’estate è finita e tutti i programmi televisivi più attesi stanno per ricominciare. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Grande Fratello Vip che inizierà lunedì 24 settembre. A condurre il reality sarà la splendida Ilary Blasi che, per potersi dedicare completamente allo show, ha persino detto addio a Le Iene. E infatti negli ultimi giorni non si parla che di chi sarà la donna che prenderà il posto della signora Totti. Dopo le dichiarazioni ufficiali di Tv, Sorrisi e canzoni, sembrava ormai tutto deciso. Sembrava che a prendere il posto di Ilary sarebbe stata Alessia Marcuzzi. Ma qualcosa non torna. Nell’ultimo numero di Chi, infatti, si legge che tra la produzione de Le Iene e la Marcuzzi non c’è alcun accordo ufficiale… Quindi tutto è possibile. Anche che alla conduzione de Le Iene arrivi Belen come si vociferava tempo fa. Tornando al Grande Fratello Vip, sono usciti i nomi dei vip che parteciperanno. Curiosi di sapere chi spieremo il prossimo autunno? Continua a leggere dopo la foto

Tenetevi forte. Intanto, però, gira voce che il programma potrebbe essere anticipato di una settimana. Ma insomma chi sono i vip che hanno accettato la convivenza forzata? Come anticipato da TvBlog, il cast maschile è composto dal protagonista del caso canna-gate ed ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, il comico Maurizio Battista, l’atleta ed ex concorrente di Ballando con le stelle Fabio Basile, il conduttore Enrico Silvestrin e il cantante Ivan Cattaneo. Continua a leggere dopo la foto

A sorpresa ha accettato anche Walter Nudo, il primo vincitore de L’Isola dei famosi. Per quanto riguarda le donne: la ex conduttrice di Mistero Jane Alexander, il duo musicale Le Donatella (cioè le sorelle Giulia e Silvia Provvedi), la modella Giulia Salemi, Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano più amata degli anni 70-80, e “Miss spaccata volante Lisa Fusco”. Che ne dite? Vi piace questo cast? Ma come si potrà vedere il GF Vip? Continua a leggere dopo la foto

Su Canale 5 ogni lunedì andrà in onda la puntata serale del GF Vip. Dal lunedì al venerdì, invece, prima de Il Segreto ci sarà spazio per una breve striscia quotidiana. La domenica sarà trasmesso il riassunto della settimana in seconda serata. Su Italia1 tutti i giorni ci sarà la replica della striscia quotidiana del giorno prima alle ore 13.00, subito dopo la fine di Studio Aperto; il sabato e la domenica alle 14. Il daytime andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15 e la domenica alle 19. Su La5 saranno tre gli appuntamenti quotidiani in diretta con la Casa: tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.10, dalle 17 alle 19.30 e dalle 23.30 all’1. Su Mediaset Extra torna la diretta no-stop con il GF Vip.

