Barbara D'Urso ha persino rinunciato alle ferie pur di rivestire i panni de 'La dottoressa Giò'. Le riprese della fiction che vede protagonista Carmelita, che ritroveremo lunedì 3 settembre in diretta dal salotto di Pomeriggio Cinque, sono già finite. Con una disavventura sul set: la D'Urso è finita al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma. È stata proprio la conduttrice a darne notizia a mezzo social. In una Storia di Instagram ha fatto sapere che, ironia della sorte, “comunque il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero pronto soccorso!”. Nulla di grave, per fortuna. Come si legge sul referto medico pubblicato sui social network, Barbara è arrivata al pronto soccorso in codice verde. La 61enne è stata subito sottoposta a un elettrocardiogramma, che non ha evidenziato particolari patologie. La diagnosi? “Trauma emicostato sx”, si legge sempre nella foto postata dalla conduttrice-attrice napoletana che ha voluto subito sdrammatizzare l'accaduto. (Continua dopo la foto)



Visita al pronto soccorso a parte, a quanto pare il set de 'La dottoressa Giò' sembra aver riservato un'altra sorpresa. Come è noto da tempo, è nel cast della fiction anche il noto attore Christopher Lambert con cui Barbara ha quindi avuto il piacere e la fortuna di lavorare. Bolle qualcosa in pentola? 'Ni'. Però il settimanale Oggi, che ha beccato i due colleghi a cena. La D'Urso, interpellata dalla rivista, giura che c'è solo una bella amicizia e che alla serata c'erano anche altre persone, ma il feeling c'è e si vede.

Barbara ci ha tenuto a sottolineare che non è stato affatto un appuntamento galante, ma una cena con altri ospiti, non certo a due. Eppure, come sottolinea Oggi, le foto scattate dai paparazzi sembrerebbero rivelare un'intesa che potrebbe andare oltre alla semplice amicizia. “Galeotta fu la Dottoressa Giò”, si legge nell’ultimo numero di Oggi accanto alle foto che ritraggono Barbara D'Urso e Christopher Lambert a cena insieme. “Sarebbe facile saltare alla conclusione che segue: D'Urso Lambert, qui coppia ci cova”.

È davvero così? La padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha ritrovato l'amore? “Non ancora”. E infatti, a proposito di Lambert la D'Urso ha fatto sapere al settimanale che “è molto simpatico ed è fantastico recitare con un professionista pazzesco come lui […] È vero, siamo andati a mangiare insieme, ma non eravamo soli, eh!”. È presto, dunque, per saltare alle conclusioni.

Barbara D’Urso, la bomba che eccita i fan. Chi sarà al suo fianco a Domenica Live