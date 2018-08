“Super sexy”. C’è pure Elisa Isoardi alla Mostra di Venezia: che look!

C'era anche Elisa Isoardi alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. La conduttrice televisiva prossima al debutto con 'La prova del cuoco' che fu di Antonella Clerici e compagna di Matteo Salvini era una degli ospiti della cerimonia d'apertura. È arrivata al Lido e sfilato da sola sul red carpet per poi ricongiungersi con il vicepremier e ministro dell'Interno, arrivato in serata a Venezia e poi al Lido in motoscafo, intorno alle 21. Nessun incontro pubblico in agenda, ma una visita in veste esclusivamente privata. "Sono qui per stare tranquillo", ha detto ai pochi fotografi e cronisti che lo aspettavano. I due hanno poi partecipato alla cena di inaugurazione, tradizionalmente offerta dalla Biennale sulla spiaggia dell'hotel Excelsior al termine del film di apertura. Per la Isoardi, intanto, un bagno di folla. E di mondanità. La presentatrice è arrivata al Lido con un look che non poteva passare inosservato. Definirlo 'scintillante' sarebbe dire poco. (Continua dopo la foto)



Si è presentata sul tappeto rosso dell'edizione numero 75 del Festival con un abito lungo verde petrolio, decorato con applicazioni di paillettes su un velo trasparente e, soprattutto, con uno spacco vertiginoso. E pure con una bella scollatura. Stava un incanto. A Venezia la compagna di Salvini riceverà anche il premio Diva e Donna organizzato dall'omonimo settimanale con la famosa pr Tiziana Rocca.

Tre le premiate di quest'anno, oltre alla Isoardi appunto, l'attrice e modella spagnola Paz Vega e l'attrice Aurora Ruffino. La Rocca, scrive Il Gazzettino, ha organizzato per le tre il red carpet al Palazzo del cinema alle 19, poi la partenza in motoscafo alla volta del Sina Centurion, l'albergo affacciato sul Canal Grande che da anni ospita la cena di gala del premio Diva e Donna, infine la cerimonia. Se Salvini sarà presente alla cerimonia per applaudire la fidanzata? Questo non è (ancora) dato saperlo. Solo pochi giorni fa lei si era 'lanciata' in una dedica molto romantica. Su Instagram la Isoardi ha pubblicato una bellissima frase d'amore prendendo spunto dal suo scrittore preferito, Gio Evan, che è autore del libro "Ormai tra noi è tutto infinito".





In un post sul social la conduttrice della nuova Prova del cuoco ha scritto: "Avere te significa stare attenti a non trascurare la bellezza dei tramonti, il mare calmo. Vuol dire sorseggiare la birra piano piano, prendere tempo, allungarlo. Avere te è conoscere l’importanza di ogni secondo. Avere te vuol dire accettare di non averti, avendoti. Lasciarti libera dentro me. Vuol dire essere uno ma in due, essere due in uno. Avere te è la bellezza di preoccuparsi per un altro, è conoscere la comodità dividendo un letto, una sedia, un posto per uno. È stare più stretti per tenere il cuore bello largo. Avere te significa vederti allontanare e continuare a pensarti. Vuol dire aspettarti. Vuol dire avere un cuore che lavora per due ma essere stanco la metà. Avere te è avere finalmente paura di perdere qualcosa di importante".

