Oronzo e Valentina sono stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. La prima a lasciare il reality show condotto da Filippo Bisciglia e ideato dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi. La decisione di Valentina di abbandonare il programma da sola aveva conquistato i telespettatori, poi le cose erano andate diversamente. A un mese dalla fine di Temptation Island i due sono tornati insieme e Oronzo, criticassimo per il suo comportamento, ha deciso di cambiare per amore della sua fidanzata. "È stata un'esperienza durissima, avrei voluto viverla più serenamente però il mio obiettivo era quello di vedere una persona diversa". Erano state le parole di Valentina, un mese dopo l'avventura a Temptation Island. "All'inizio non è stato così - aveva detto lei durante la puntata del reality delle tentazioni che li aveva visti protagonisti - infatti quando gli ho detto di no ero decisa a finirla lì perché non sarebbe finita a niente’’. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Quando invece mi ha cercato nel secondo falò ho visto che aveva paura di perdermi e allora ho deciso di dargli un'ultima possibilità, perché voglio che mi dimostri quanto mi ha promesso". Valentina aveva conferma il cambiamento di Oronzo. Dal canto suo, Carinola aveva confermato di essere una persona diversa e che il rifiuto di Valentina gli ha aperto gli occhi. Il ragazzo ha capito, grazie alla trasmissione di Filippo Bisciglia, che Valentina è la donna della sua vita e ha così preso la decisione di trasferirsi al Nord.

Un modo per Oronzo per trovare un lavoro più facilmente, visto che da tempo è disoccupato. ‘’Io me la sposo, è lei la madre dei miei figli’’ aveva confessato. E a quanto pare la promessa è stata mantenuta. Poche ore fa Gianpaolo Quarta, altro protagonista dell’ultima edizione del format nonché ex fidanzato di Martina Sebastiani, ha postato una stories in cui mostra la foto dell'anello di fidanzamento scelto dalla coppia taggandola e commentando "l'amore".

La notizia del ritorno di fiamma era stata data dall’ex concorrente del Grande Fratello Biagio D’Anelli. Il giovane, tramite il suo account Instagram, aveva confermato la voce che poco dopo la puntata dell’addio aveva iniziato a circolare sul web. "Li vedono al mare mano nella mano", sottolineava Biagio. “Mi dispiace per santa Valentina che è caduta di nuovo nelle grinfie di Oronzo, ma la coppia si è ricreata. Nel paese è cosa risaputa perché vengono visti spesso in giro".

