“Ecco perché ora è così”. Tina Cipollari, altro che dolce attesa! Tutta la verità

“Ma Tina Cipollari è incinta?”. La domanda è scattata un mese fa circa quando i paparazzi del settimanale Nuovo hanno pizzicato la Vamp di Uomini e Donne in vacanza con l'ex marito, Chicco Nalli, e i tre figli. In quell'occasione l'opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi mostrava delle curve più pronunciate, tanto che si è iniziato a spargere il gossip su una sua presunta gravidanza. Gossip che è circolato insieme a un'altra voce: quella che secondo cui tra Tina e Chicco era scattato un ritorno di fiamma. Entrambe le indiscrezioni, però, si sono rivelate infondate. Con l'ex marito la Cipollari ha mantenuto ottimi rapporti ma non sono tornati insieme. E infatti pochi giorni dopo è uscita la notizia del nuovo amore di Tina. Si tratta di Vincenzo, un ristoratore con cui è stata più volte avvistata. È di nuovo innamorata l'opinionista che si appresta a sedersi ancora al centro dello studio di Uomini e Donne. Per la cronaca, il programma amatissimo dal pubblico di Canale 5 ripartirà lunedì 10 settembre. (Continua dopo la foto)



Come ha preso Chicco la nuova relazione della ex? “Io le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco – ha detto l'hair stylist al settimanale Mio - Personalmente questo uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque”. E ancora: “Non metto certi muri perché è reale che l’amore tra di noi si finito ed è giusto che lei si crei una nuova situazione sentimentale. Siamo due passionali, non riusciamo a stare troppo tempo da soli“.

Anche la voce sulla presunta gravidanza era infondata. Altro che dolce attesa, nell'ultimo periodo ha solo messo su qualche chilo di troppo la Vamp di Uomini e Donne. Lo conferma un'amica di Tina sulle pagine della rivista Nuovo Tv, spiegando che dietro le sue nuove forme c'è solo e soltanto l'amore per il buon cibo e i piaceri della tavola a cui si è abbandonata dopo la fine del suo lungo matrimonio con l'hair stylist dei vip.

“Nessuna gravidanza – spiega al settimanale un'amica della Cipollari - Si è solo lasciata andare ai piaceri della tavola dopo un periodo difficile. Per vederla di nuovo mamma ci vorrebbe un miracolo!”. Come spesso accade, dunque, la spiegazione – in questo caso di forme più abbondanti – è la più semplice e lampante. A chi non è capitato di lasciarsi andare a tavola, a maggior ragione in un periodo complicato della propria vita?

