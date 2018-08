Carlo Natale Marino Conti nasce il 13 marzo del 1961 a Firenze. Si diploma in ragioneria e trova lavoro in banca; a venticinque anni, però, si licenzia per dedicarsi completamente alla radio, passione che lo coinvolge sin dalla fine degli anni Settanta. Inizia giovanissimo a dedicarsi alla propria passione: la radio. È il 1977 quando con alcuni amici fonda Radio Firenze Nuova. L’anno successivo entra a Radio Firenze 2000 e nel 1979 a Radio Diffusione Firenze, per la quale conduce Rdf Parade. Successivamente passa alla direzione di Lady Radio. Il lancio del giovanissimo Carlo Conti presentatore avviene nel 1982 con il programma Ciak per un artista domani, in onda su una rete regionale toscana. Il programma, che si propone di trovare giovani talenti nel mondo dello spettacolo, è galeotto e permette l’incontro di Carlo con un altrettanto sconosciuto Leonardo Pieraccioni. Il debutto televisivo in Rai avviene nel 1985 quando Conti approda a Discoring, che guida per 4 edizioni. “Non ero ancora pronto per la tv di stato - sostiene poi Carlo ripercorrendo la sua biografia - in modo molto maturo preferii continuare la gavetta nelle reti locali toscane, e con molta soddisfazione!”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Per 20 anni non ho mai sentito la mancanza del babbo, anche grazie a mia mamma, poi c’è stata un’occasione in cui mi sono accorto della sua assenza” aveva detto il conduttore ospite all’Arena di Massimo Giletti palando del padre, morto quando aveva solo 18 mesi. “Avevo 20 anni e stavo giocando a tennis con Pieraccioni . Il suo babbo era venuto a vederci giocare e lo incitava dietro la rete del campo. Ad un certo punto sono andato a recuperare una pallina e mi sono reso conto che questa figura per me dietro la rete che mi incitava non c’era e mi è mancato”.

“Ho solo una foto con lui, quella del mio primo compleanno perché poco dopo lui si è ammalato. Mia madre è stata fortissima, ci ha insegnato due cose: sempre avere la tavola apparecchiata anche se eravamo solo noi due e guardare a chi sta peggio di te”. Carlo Conti è sposato con Francesca Vaccaro, una costumista televisiva e stilista classe 1972. Ha lavorato come costumista per la Rai e, dopo diversi anni, è diventata stilista. Disegnare abiti era il sogno che aveva fin da bambina. Grazie al suo lavoro, la Vaccaro ha conosciuto Carlo Conti con il quale ha anche un figlio, Matteo.

I due si sono fidanzati nel 2011, sebbene fossero già stati insieme prima del 2008, anno in cui il conduttore ha incontrato Roberta Morise all’Eredità. Tra Carlo e Roberta c’è stata una storia di quattro anni, finita a causa della differenza d’età. La coppia si è poi sposata il 16 giugno del 2012 sulle colline di Firenze. A fare da testimone di nozze c’era Leonardo Pieraccioni.

