“Non sa nulla”. Terremoto a Le Iene: Ilary lascia ma qualcosa non torna. Il sospetto

Sembrava che i giochi fossero fatti. E noi ci eravamo messi l’anima in pace. Ilary Blasi lascia Le Iene, è confermato. E anche Teo Mammuccari lascia Le Iene. A prendere il loro posto – come aveva confermato Tv, Sorrisi e Canzoni – Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo settimane di ipotesi e di toto-nomi, sembravamo essere giunti alla verità. Prima ne erano state dette di tutti i colori. Era stato fatto il nome di Melissa Satta (che ha da poco detto addio a Tiki Taka), era stato fatto il nome di Diletta Leotta; per un periodo era stata data per certa Miriam Leone (che, per un periodo, aveva già condotto la trasmissione), era stato fatto anche il nome di Belen. Poi, però, è arrivata la conferma della Marcuzzi e ci siamo tutti tranquillizzati: il martedì sera vedremo la bella Alessia mentre la domenica ci sarà Nadia Toffa che, nel frattempo sta scalpitando perché non vede l’ora di tornare al lavoro dopo la lunga pausa imposta dal tumore. Ora, però, circola una voce clamorosa: sembra che non sia veramente la Marcuzzi la vera sostituta di Ilary. Ma come? E allora chi è? Continua a leggere dopo la foto

A sganciare la bomba è il settimanale Chi che ha fatto luce su un particolare non del tutto irrilevante. Pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi non abbia ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale riguardo la conduzione dello show. In pratica non c’è nulla di certo. La sua conduzione de Le Iene è ancora un punto interrogativo. Il che significa che i giochi sono ancora aperti e che tutto può ancora essere stravolto. Mamma mia, riusciremo mai a venirne a capo? Continua a leggere dopo la foto

Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, riguardo al “Mistero Iene”, è stato scritto che: “Alessia Marcuzzi, data dai media e blog come la nuova conduttrice de ‘Le Iene’ al posto di Ilary Blasi, accanto a Nicola Savino (che prende il posto di Teo Mammuccari), al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione”. Si legge ancora su Chi che neanche Melissa Satta e Belen Rodriguez hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Il dubbio ora è un altro: perché Signorini ha tirato in ballo Belen e la Satta? Continua a leggere dopo la foto

Forse Davide Parenti, ideatore del programma, è ancora indeciso? Non si sa… Però, sempre su Chi, viene fuori un altro particolare importante che riguarda la ex conduttrice Ilary Blasi. Come si legge sul settimanale di Signorini, “Tornerà a gennaio dopo il Grande Fratello Vip 3”. Ma allora significa che la nuova conduttrice sostituirà la signora Totti solo per un breve periodo? Beh, pare proprio di sì. Una sorpresa dietro l’altra…

“E basta…”. È ufficiale: ecco la super vip che prende il posto di Ilary a Le Iene

fbq('track', 'Gossip');