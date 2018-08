Lacrime a Uomini e donne: il gossip choc riguarda Giorgio Manetti

La notizia circola già da un po’ ma fino all’ultimo tutti speravano che fosse solo un’indiscrezione, nulla di più. E invece è vero. Non c’è nulla da fare: è arrivata la conferma definitiva che vuole Giorgio Manetti fuori dal trono over di Uomini e Donne. Ero stato lo stesso Giorgio, in un’intervista rilasciata poco tempo fa a Uomini e Donne Magazine, a far presente la possibilità di abbandonare la trasmissione. “Non ne ho parlato con la redazione e quindi, innanzitutto, prima di fornire una risposta bisogna vedere se ci sarà ancora la loro proposta di partecipare. Non decido solo io. Vedremo poi il mio stato d’animo in quel momento. Nell’ultima puntata ero veramente stremato, non accetto più che mi si accusi di incoerenza, di stare lì solo per business o popolarità”, aveva detto. Ma, come abbiamo detto sopra, pensavamo fosse solo una indiscrezione senza fondamento. Perché nessuno può immaginare il trono over senza il mitico Giorgio Manetti, l’uomo che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani (che per colpa sua ha ancora il cuore spezzato) e anche a tante altre sue corteggiatrici. Continua a leggere dopo la foto

E invece bisognerà abituarsi all’idea. Perché Giorgio Manetti, quest’anno, non ci sarà. Ma come è possibile? Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha fatto dapere che il gabbiano fiorentino non prenderà parte alla prossima edizione del programma di Maria De Filippi. “Il Trono Senior di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno non avrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti”, si legge su Chi. Ma cosa è successo? Perché Giorgio ha rifiutato? Continua a leggere dopo la foto

Non è ancora chiaro. In particolare non è chiaro se sia stata la produzione a non riconfermarlo o se sia stato Manetti a rifiutare di sedere di nuovo sul trono. Giorgio, soprattutto negli ultimi mesi, è stato accusato di aver usato il programma non tanto per cercare una donna quanto per conquistare popolarità. Se l’è presa parecchio e ha detto chiaro e tondo che, se quelle accuse non fossero terminate, non sarebbe tornato a occupare la poltrona del programma. In tutta probabilità Manetti ce l’ha con Gianni Sperti il quale lo ha accusato di avere una relazione segreta con Anna Tedesco. Continua a leggere dopo la foto

E la povera Gemma? Quella povera donna che ha ancora il cuore in pezzi per lui e le ha provate tutte per riconquistarlo? Non ne parla proprio, Giorgio. “Innamorato? È una parola grossa. A sedici, diciassette anni i miei erano tutti interessi passeggeri, fugaci e forse mai realmente vissuti con la consapevolezza del sentimento. Dell’amore consapevole, da adulto, quello dei 30, 40 anni, mi ricordo di una ragazza conosciuta nell’estate del 1984 a San Francisco – ha detto a Uomini e donne magazine - Una storia importante durata qualche anno e poi finita perché io, in quel periodo, viaggiavo molto. Quell’anno lo ritengo uno dei più belli della mia vita. Mi ricordo i nomi, i luoghi, le date, i nomi delle strade… Perché per me era importante quello che stavo vivendo”.

