Barbara D’Urso, la bomba che eccita i fan. Chi sarà al suo fianco a Domenica Live

L’estate è agli sgoccioli e settembre alle porte. Significa che manca pochissimo alle nuove edizioni dei programmi televisivi più amati dal pubblico. Tra questi, ovviamente, anche Domenica Live, l’amatissima trasmissione della domenica condotta da Barbara D’Urso che sta per ricominciare con grandissime novità. La scorsa edizione di Domenica Live ha avuto un successo sorprendente e Carmelita è agguerritissima: vuole ottenere di nuovo gli stessi risultati. Per questo sta già organizzando tutto nei minimi dettagli. Ovviamente supportata dalla produzione dello show. Per questo motivo ha già scelto chi l’affiancherà in questa nuova edizione. Siete pronti a scoprirlo? Beh, naturalmente i “vip” selezionati dalla conduttrice partenopea sono personaggi della televisione che hanno già partecipato allo show e che, anche quest’anno, ricopriranno il loro ruolo di opinionisti all’interno della trasmissione di Canale 5. Ma voi volete i nomi, lo sappiamo. E sarete accontentati. Continua a leggere dopo la foto

Dunque, tra le “signorine” che siederanno accanto a Barbara D’Urso ci saranno la bombastica Francesca Cipriani e Elena Morali. Le due showgirl hanno confermato la loro presenza a Domenica Live in una clip postata da Barbara d’Urso sui suoi profili social. Il video mostra le due in spiaggia e, tra un bagno di sole e l’altro, suggeriscono al pubblico di non perdersi il ritorno della D’Urso in tv. Ma non sono le uniche. Anche Serena Grandi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato la sua presenza all’interno dello show di Canale 5. Continua a leggere dopo la foto

Carmelita, che durante l’estate non ha avuto molto tempo per rilassarsi visto che era impegnata nelle riprese de La dottoressa Giò, è eccitatissima e non vede l’ora di ricominciare con i suoi programmi. E le sorprese, poi, non sono finite ma la D’Urso non svelerà tutto prima… Tornando alla Cipriani, è stato da poco confermato che non prenderà parte a Temptation Island Vip. No, non sarà una delle tentatrici. Al ruolo di “rovina famiglie” ha preferito quello di opinionista. Continua a leggere dopo la foto

Ma quali altri vip vedremo a Domenica Live? Oltre alla Cipriani, alla Morali e a Serena Grandi, ci sarà anche la coppia formata da Alessia Prete e Matteo Gentili. Contenti? I due fidanzati si sono conosciuti proprio grazie a Barbara D’Urso. Lo ricorderete tutti ma lo ribadiamo: i due hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Nip e lì è sbocciato il loro amore che ancora procede a gonfie vele.

“Quanti anni mi dai?!”. Fabrizio Corona al vetriolo. Punzecchia così Barbara d’Urso

fbq('track', 'Gossip');