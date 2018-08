Rodrigo Alves, conosciuto anche come il Ken Umano, sta facendo discutere parecchio. Dopo la sua partecipazione come 'guest star' al Grande Fratello 15 in Italia ha deciso di prendere parte alla versione britannica. Ma qualcosa non è andata per il meglio. Rodrigo Alves, classe 1983, ha origini britanniche anche se nelle sue vene scorre sangue brasiliano da parte di padre e lui stesso è nato a San Paulo. Sicuramente i lineamenti carioca sono difficili da scorgere nel volto del ragazzo dal momento che ha cambiato praticamente tutto del suo aspetto fisico per poter assomigliare alla bambola Ken. Labbra, occhi, arcata sopraccigliare e ancora zigomi, dentatura e capelli. Del vero Rodrigo Alves è rimasto ben poco e a detta sua va bene così. Fa parte di una famiglia benestante, ha diverse proprietà a Puerto Banus in Spagna, e i nonni gli hanno lasciato una pensione mensile abbastanza elevata. Rodrigo Alves, definito il Ken Umano, ha subito più di 58 interventi di chirurgia e infiniti trattamenti estetici. Secondo quanto riportato da Novella 2000, il Ken Umano - Rodrigo Alves - ha sborsato più di 8.000 sterline per eliminare le rughe, 50.000 per i ritocchi al setto nasale, che gli è quasi costata la vita, 3.000 in liposuzione alla mandibola, 10.000 in protesi ai pettorali, 22.000 in addominali finti, 7.000 in ritocchini per rendere le braccia toniche, 5.000 in trapianto di capelli, 7.000 in liposuzione laser, 6.000 in liposuzione alle gambe e 3.000 in un’operazione per dare nuova forma alle gambe e ai polpacci. Le uniche parti del corpo che ha lasciato invariate sono le mani e le parti intime. Ma ha già dichiarato che non ha intenzione di fermarsi. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come è andata l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello britannico per il Ken Umano? Beh, certamente non come si immaginava prima di varcare la porta rossa. Anche perché non se n'è andato di sua spontanea volontà ma è stato 'sbattuto' fuori a causa di reiterate affermazioni a sfondo razzista che hanno indignato il pubblico del reality-show. Sui social, infatti, il pubblico aveva chiesto a gran voce l'espulsione e con un comunicato su Twitter il Grande Fratello britannico ha accontentato i fan: "Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è stato rimosso dalla Casa del Grande Fratello e non tornerà". (Continua a leggere dopo la foto)

After a further incident, Rodrigo has been removed from the Big Brother House and will not be returning. #CBB pic.twitter.com/UEI6MYcNC1 — Big Brother UK (@bbuk) 25 agosto 2018

Tutto è precipitato dopo un confessionale particolarmente turbolento, a seguito del quale il Ken Umano è stato definitivamente allontanato. Cosa sia successo nella diary room, non è stato rivelato ufficialmente. Il Daily Mail ha cercato di ricostruire la vicenda, attraverso le parole di un autore del programma: "Rodrigo nel confessionale aveva cominciato a gridare e urlare, diventando piuttosto paranoico e isterico. I produttori si sono precipitati per parlare con lui e hanno fatto in modo che uno psicologo gli parlasse. Questi gli ha consigliato di pensarci due volte prima di andarsene, ma lui aveva già deciso e quindi ha chiesto di lasciare".

Poi, sempre al Daily Mail, Rodrigo Alves ha raccontato la sua verità. "Me ne sono andato io, di mia spontanea volontà. I coinquilini erano diventati noiosi e sporchi, ormai avevo veramente poco da condividere con loro. In quella casa, poi, avevo anche iniziato a soffrire di claustrofobia". A settembre ne sapremo certamente di più: un invito da Barbara d'Urso per raccontare cosa sia successo realmente è quasi d'obbligo.

