Maria De Filippi è una delle conduttrici tv più amate, potenti, influenti e famose del nostro Paese. È anche autrice e produttrice di numerosi programmi tv di successo, che catturano l’attenzione e l’interesse di milioni di telespettatori. Gioca costantemente a tennis e ama prestare attenzione al suo aspetto estetico. Se per i programmi in onda nel day time preferisce un abbigliamento casual, per quelli in prima serata sceglie abiti e scarpe all’ultima moda. È sposata con Maurizio Costanzo che, da subito, ha notato le sue doti artistiche, proponendola in televisione. Figlia di un rappresentante di medicinali, è nata a Milano, ma all’età di dieci anni si è trasferita a Mornico Losana, nell’Oltrepò Pavese, dove i genitori sono proprietari di un vigneto. Dopo il diploma liceale, ottenuto presso il liceo classico “Ugo Foscolo” di Pavia, si è laureata in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e in seguito si è occupata dell’ufficio legale di una nota società produttrice di videocassette. (Continua a leggere dopo la foto)



Maria de Filippi è anche una mamma. Lei e Costanzo non hanno avuto figli naturali ma hanno adottato, nel 2004, un ragazzo, Gabriele. “Gabriele è una cosa bella, - aveva detto la conduttrice intervistata dal marito Maurizio Costanzo - è un ragazzo per bene, è onesto, è pulito, questi complimenti lui li sente adesso per al prima volta, non sono prodiga di complimenti, ti stupisce ogni giorno di più. Ha un solo difetto Gabriele, lui lo sa e non lo dico, penso che sarà un bravo padre, è fedele”. Maria De Filippi ha debuttato nel mondo della televisione agli inizi degli anni ’90subentrando a Lella Costa nella conduzione della seconda edizione del talk show pomeridiano di Canale 5 Amici.

Ha poi condotto Amici di Sera, Ai tempi miei ed Eva contro Eva. Dal 1996 conduce su Canale 5 Uomini e Donne, che è uno dei programmi più visti del pomeriggio. Dal 2000 conduce un altro programma di successo targato Mediaset, C’è posta per te. La co-conduttrice di Sanremo 2017 è proprietaria con RTI della Fascino PGT, che realizza tutte le produzioni condotte da lei e dal marito e altre trasmissioni per i canali Mediaset: da Italia’s Got Talent a Coca Cola Summer Festival, da Temptation Island a Tu sí que vales. In una recente intervista la conduttrice ha parlato dei suoi problemi con l’alcol.

‘’Sì, ne ho combinate davvero tante. Se uscivo con gli amici, per smollare i freni inibitori bevevo tantissimo. I miei weekend a Cervinia erano pieni di Negroni, vodka lemon e tequila boom boom. Oggi sono astemia. Smisi quando un giorno, al bar delle guide dove andavo ogni sera, ordinai un caffè. Il barista mi chiese se volevo la correzione: erano le 11 di mattina’’. La De Filippi è nata il 5 dicembre 1961 (data di nascita). Ha 55 anni. E’ alta un metro e 68 centimetri. Altezza, la sua, che le permette, con l’aiuto dei tacchi, di figurare bene nella conduzione di qualsiasi programma, e che la rende 4 centimetri più alta di suo marito, Maurizio Costanzo, “fermo” a un metro e 64 centimetri.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sta con ‘lui’. Lo conferma proprio Maria De Filippi