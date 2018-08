Mara Venier è una furia su Instagram. La signora della TV non accetta critiche né battute fuori luogo. Lei è grintosa, non vede l'ora di tornare al timone di Domenica In - la nuova stagione prenderà il via a settembre 2018 - ma non accetta battute di dubbia ironia da parte degli haters. Così, in attesa di tornare in studio, la signora della televisione italiana si lascia andare a una caduta di stile che lascia un po' tutti esterrefatti. "Grandissima str***etta", ha tuonato la Venier infuriata, che ha palesemente difeso il gruppo e invitato l'utente ad avere rispetto degli altri: "In questa foto (togli pure me) ci sono persone che hanno dato e danno tantissimo alla Rai...rispetto. Questo devi imparare ad avere". Intanto, Mara nei giorni scorsi ha raccontato la sua disavventura dopo aver 'scoperto' di essere tornata al timone di Domenica In. Al settimanale Oggi, infatti, la Venier ha raccontato: "È stata talmente una botta al cuore che sono dovuta andare a fare tutto gli accertamenti al Policlinico Gemelli". Ha rivelato così la dinamica la conduttrice, la quale ha ripercorso i momenti che l'hanno portata a lasciare Mediaset, dove sostiene di essersi trovata benissimo, per far ritorno nel 'luogo' in cui il suo cuore la spingeva. (Continua a leggere dopo la foto)

A Il Tempo, invece, la Venier ha ripercorso la burrascosa fine del suo rapporto con la Rai in passato: "Alcuni dirigenti si sono comportati malissimo con me. Mi sono sentita rottamata e ferita. Ho sofferto tanto ma non mi sono mai comportata da vittima perché ho un grande orgoglio che prevale su tutto. Adesso, però, posso prendermi la rivincita e ne sono assai felice". E su quel che sarà la nuova Domenica In, Mara sembra aver pochi dubbi e lo rivela a 'Tv Blog' in una lunga intervista dove si rivela emozionata: "Ritorno con il programma che in assoluto mi ha dato di più. Tutto quello che ho avuto, la popolarità, l'affetto del pubblico lo devo a Domenica in. Lo devo in particolare alla mia prima Domenica in. Lo devo a Paolo De Andreis, a Brando Giordani e Carlo Fuscagni, rispettivamente produttore, capostruttura e direttore di Rai1 dell'epoca". Mara si sente molto: "Serena, forse incosciente, ma davvero serena". (Continua a leggere dopo la foto)





Ci sarà da divertirsi con lo scontro domenicale tra Mara Venier e Barbara d'Urso. Ma non ci sarà rivalità perché Carmelita non è una nemica, solo una competitor: "Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. - ha detto Mara Venier - Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi alla domenica! Lei ha un pubblico consolidato, fa bene il suo lavoro, è una grande professionista, per cui io posso solo soltanto dire che ho una profonda stima per lei". Lo scorso anno il flop di Cristina Parodi che, però, quest'anno ci riproverà con un altro programma domenicale togliendo spazio proprio alla Venier: "Le faccio un grande in bocca al lupo: è una persona che io stimo moltissimo, una brava giornalista. - ha detto la conduttrice di Domenica In - Mi spiace siano uscite anche delle cose che io non ho mai detto su di lei. Lei ha fatto una Domenica a sua somiglianza, i programmi li crea molto la conduttrice. Cristina ed io abbiamo due personalità molto diverse, lei è una giornalista seria e posata, io sono nazional popolare un po' riflessiva". (Continua a leggere dopo la foto)



Del resto, sembra alquanto difficile non poter essere amici di Mara Venier. Almeno, da come descrive lei il concetto di 'amicizia' a Tv Blog: "Per essere amica di Mara Venier devi essere leale, sincera, diventi mia nemica se mi fai ripetutamente del male. Una volta, due volte, tre volte, alla quarta volta quando continui a farmi del male e ad essere meschina e sleale non sei più mia amica". La conduttrice di Domenica In perdona spesso: "Non sono una che serba rancore. Perdono, però se ci sono delle persone che mi fanno del male, tanto male, allora le allontano dalla mia vita".

Leggi anche:

“La domenica guarderò solo Barbara D’Urso”. La reazione di Mara Venier? Risposta epica

fbq('track', 'Gossip');